Un interessante studio pubblicato di recente sulla rivista scientifica Nature, evidenzia un collegamento fra la taurina e la leucemia. La taurina è un prodotto che viene sintetizzato in maniera naturale dal nostro organismo ma che si può trovare anche in alcuni alimenti, a cominciare dalle bevande energetiche, e potrebbe andare a favorire i tumori mieloidi secondo questo importante studio realizzato dai ricercatori dell’istituto per i tumori di Wilmot presso l’università di Rochester, negli Stati Uniti.

Come ben noto nella letteratura scientifica, purtroppo la leucemia è considerato uno dei tumori più aggressivi per l’uomo, in grado di uccidere una persona anche in brevissimo tempo, e purtroppo non esiste cura, ma gli scienziati del Wilmot hanno fatto senza dubbio un passo avanti nei confronti del contrasto a questo tumore che ogni anno causa centinaia di migliaia di vittime in tutto il mondo.

TAURINA E LEUCEMIA: COSA E’ STATO SCOPERTO

Lo studio è opera del team della dottoressa Jeevisha Bajaj che ha effettuato una scoperta importante: la taurina viene prodotta all’interno del midollo osseo, ma la stessa viene trasferita presso le cellule tumorali attraverso un altro elemento, chiamato per comodità “trasportatore”, che fornisce appunto al tumore il suo “cibo”. Se si blocca questo collegamento, questo passaggio dal midollo osseo alla cellula malata, si ferma l’espansione del tumore, ed è quello che hanno dimostrato gli studiosi americani.

La dottoressa Bajaj ha commentando la scoperta del suo team definendola una “nuova possibile strada” per trattare appunto questo tipo di malattie particolarmente aggressive. Ma non finisce qui perchè nel corso del lavoro pubblicato su Nature è emerso anche che la taurina favorisce la crescita del cancro visto che, una volta che viene assorbita dalle cellule tumorali, si sviluppa la glicosi, ovvero, il glucosio si scompone per produrre energia, “alimentando” quindi il cancro.

TAURINA E LEUCEMIA: IN QUALI ALIMENTI SI TROVA

Una scoperta sensazionale per gli autori, che ci tengono a sottolineare che fino al loro lavoro non era chiaro il ruolo della taurina nelle leucemie e in generale nei tumori mieloidi. Ovviamente serviranno ulteriori studi per approfondire la questione ma il lavoro realizzato presso lo Wilmot rappresenta senza dubbio un grande passo in tal senso, che apre a scenari fino ad ora inimmaginabili.

Ma da dove si prende la taurina? Gli scienziati sottolineano che si può trovare in varie parti del nostro organismo, a cominciare da muscoli, cuore e cervello, ma anche nel cibo. Bisogna fare attenzione a riguardo a carne, uova, ma anche pesce e soprattutto ad alcune bevande energetiche e alle proteine in polvere. Ecco perchè i ricercatori suggeriscono cautela nel fornire integratori a base di taurina ai pazienti oncologici, tenendo conto che potrebbero avere un effetto contrario, alimentando quindi il tumore.