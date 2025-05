Tautumeitas con “Bur Man Laimi” sono il gruppo rappresentante la Lettonia tra i finalisti dell’Eurovision Song Contest 2025. Durante la prima fase delle semifinali, le Tautumeitas hanno conquistato il pubblico della St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera accedendo così alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Ora il gruppo lettone tutto al femminile è pronto a giocarsi il tutto per tutto durante la finale dell’Eurovision 2025! Ma chi sono le Tautumeitas? Si tratta di un gruppo che mixa la musica etnica al pop contemporaneo con un’immagine patinata e ricercata che lascia il segno. Una scelta non casuale, visto che diversi componenti del gruppo hanno studiato etnomusicologia proprio per riproporre al meglio i valori della musica popolare.

Il gruppo con il primo album pubblicato hanno ricevuto nel 2018 il Golden Microphone, un premio come miglior album folk/world music dell’anno bissando il premio nel 2020 con l’album Dziesmas no Aulejas. La loro popolarità non è solo locale, visto che le Tautumeitas si sono esibite in giro per il mondo: dalla Cina al Giappone fino alla Germania, Svizzera e Australia.

Eurovision Song Contest 2025, Tautumeitas conquistano i social con “Bur Man Laimi”

La partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025 è sicuramente un momento importantissimo per la carriera delle Tautumeitas che con il brano “Bur Man Laimi” sono tra le finaliste del concorso canoro. Per l’occasione hanno scelto un brano scritto proprio dalle componenti della band: Asnate Rancāne (voce, violino), Aurēlija Rancāne (voce, batteria), Laura Līcīte (voce, violino), Gabriēla Zvaigznīte (voce), Annemarija Moiseja (voce e percussioni). Un brano che cantano in lingua originale, una scelta che permetterà al gruppo di esprimere ancor di più la cultura del loro paese.

I social hanno reagito davvero bene alla loro esibizione apprezzando non solo il brano, ma anche gli outfit e la performance. “Le fate con cui Lucio Corsi si ubriaca di Fatalizia e Scivolizia nel Fantabosco della #Melevisione” – scrive un utente, mentre un altro sottolinea – “per me, il vero outsider dell’Eurovision di quest’anno è la Lettonia. Questa performance sembra fuori dal mondo. Gli elementi etnici combinati con le armonie incredibili rendono questa performance davvero speciale”. Che dire: le Tautumeitas hanno conquistato i social e chissà che non possano anche conquistare la vittoria dell’Eurovision!