Tav Torino-Lione, oggi voto al Senato/ Tensioni Lega-M5s, Conte “Governo non rischia”

Il Decreto sicurezza bis ha ottenuto il via libera definitivo, oggi un altro test per il Governo Lega-M5s: oggi il voto al Senato sulla Tav Torino-Lione, parlamentari chiamati ad esprimersi sulle mozioni presentate sull’alta velocità. «Il governo può cadere anche prima di settembre», questo il commento sibillino di Matteo Salvini registrato ieri, ma il premier Giuseppe Conte non ha dubbi sulla tenuta dell’esecutivo gialloverde anche di fronte a un tema spinoso come la Torino-Lione: «Il voto odierno non prefigura in alcun modo un sindacato sull’operato del Governo, né tantomeno sull’operato del presidente del Consiglio», la frenata di Palazzo Chigi.In aula saranno presenti anche Salvini e Di Maio: Tg Com 24 spiega che il ministro dell’Interno sarebbe pronto a porre un problema politico subito dopo il voto. Il vice premier grillino, invece, sarà presente a Palazzo Madama per lanciare una campagna di rivendicazione delle «battaglie» penta stellate, tra le quali rientra la Tav.

TAV TORINO-LIONE, OGGI IL VOTO AL SENATO

La prima mozione in votazione a Palazzo Madama sarà quella del Movimento 5 Stelle, da sempre contrario alla grande opera ma criticato aspramente dai NoTav: «La mozione del Movimento 5 stelle contro la Torino-Lione è un’idiozia. È una maniera per cercare di salvarsi la faccia, ma non ci riescono. Anzi, è proprio una presa per i fondelli», le parole del leader storico Alberto Perino riportate da Repubblica. La mozione grillina difficilmente passerà: ai voti della Lega si aggiungeranno sicuramente quelli di Partito Democratico, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Ma, evidenzia Il Fatto Quotidiano, tra le opposizioni sta crescendo la tentazione di uscire dall’aula per fare emergere le contraddizioni tra Carroccio e grillini. «Se passa la mozione M5S il governo potrebbe finire, fatelo cadere», la provocazione del dem Carlo Calenda, anche se sia Pd che Forza Italia hanno già chiarito che voteranno a favore delle proprie mozioni…

© RIPRODUZIONE RISERVATA