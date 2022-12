Tavassi asfalta Antonella “Sei famosa solo per un scandalo di calciatori”/ I fan: “Prendete provvedimenti!”

Edoardo Tavassi svela cosa pensa di Antonella: il web si rivolta

Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi non sembrano andare molto d’accordo nell’ultimo mese. Tra i due ci sono stati diversi scontri anche molto accesi, e difficilmente tornerà il sereno. L’ex naufrago, infatti, ha fatto delle ultime pesanti dichiarazioni sulla schermista a Donnamaria.

Edoardo Tavassi ha dichiarato: “Mi dici che cazz* ci vedi? Per favore me lo dici? Io per certe cose mi sotterrerei vivo. Vedere la ragazza mia che fomenta liti… cosa hai visto in lei?” Insomma, l’ex naufrago ha fatto capire che oltre la bellezza, la schermista abbia ben poche qualità come donna. In seguito alle parole del gieffino, i fan della Fiordelisi si sono indignati e hanno chiesto dei provvedimenti dal Grande Fratello Vip 2022: “Che schifo! Spero che prendano dei provvedimenti“. Difficilmente verrà presa una qualche tipo di punizione per l’ex naufrago considerando che non ha violato alcun regolamento, ma solo espresso la sua opinione anche se in malo modo.

Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi sono stati protagonisti di una discussione infuocata qualche giorno fa. L’ex naufrago ha svelato cosa pensa della schermista in modo molto duro, e tra i due è cominciata una guerra senza esclusione di colpi. Il motivo scatenante è una dichiarazione che l’influencer ha pronunciato su Micol, alludendo che non vedesse l’ora di baciare Davide Donadei sotto il vischio.

Edoardo Tavassi si infuria con Antonella: “Sei una grande bugiarda. Falsa, malefica, malvagia… sei una cosa terrificante, sei inquietante. La gente non è scema e ti vede. Il tuo personaggio qua, Antonella finta Fiordelisi, il tuo cognome non me lo ricordo non è così importante nella mia vita. Sei finta e ogni cosa che dici è malefica e basta. Spu..ni i giocatori, dici che ti scrivono, sei famosa per uno scandalo di calciatori. Basta! Ostenti solo che ti scrivono i calciatori. Non ti stiamo mettendo in cattiva luce, Antonella tu non sei in cattiva luce. È l’intenzione di far passare lei come una zo…la e a me come il co..ne. Basta. Posso dire che a me fa schifo questa roba?”.

