Tavassi attacca Sonia Bruganelli: “Non ha capito un caz*o”/ “Difende Antonella e…”

Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli

Edoardo Tavassi in crisi come Micol Incorvaia dopo l’attacco ricevuto da Sonia Bruganelli nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello Vip. “Mai, mi è capitato di vedere un concorrente più subdolo, manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. A quasi 40 anni stai facendo la figura di una persona totalmente senza anima, senza nessun tipo di trasporto nei confronti di persone che non la pensano come te e stai rovinando persone che hanno poca personalità”, le dure parole di Sonia Bruganelli.

Nel post puntata, Edoardo Tavassi non ha nascosto la propria amarezza per l’opinione che la Bruganelli ha espresso nei suoi confronti e ha attaccato l’opinionista rea di difendere, secondo il suo parere, esclusivamente Antonella Fiordelisi. “Sonia punta molto su Antonella e non vuole sminuire la sua immagine, Sonia va contro tutti quelli che vanno contro Antonella”, si è sfogato Tavassi.

Le parole di Tavassi contro Sonia Bruganelli

E’ stata una notte di sfogo quella appena trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Ad un mese dalla finalissima, Edoardo Tavassi non nasconde il proprio risentimento per l’attacco in diretta ricevuto da Sonia Bruganelli. “Io posso avere una mia opinione o devo essere disintegrato da te? Io vivo le cose della casa, sono cose che vedo e vivo. Mica sono rincoglionito, ho 38 anni. Figurati se a me sfugge qualcosa al Grande Fratello. Lei no”, si è sfogato il fratello di Guendalina Tavassi.

Poi ha concluso: “Sonia potrebbe dirmi ‘abbiamo un pensiero diverso’ non c’è bisogno di demolirmi dicendo che sono un manipolatore. Detto questo non mi sento minimamente colpito perché non sono così. Spero che queste cose non le pensi perché altrimenti se le pensa significa che non c’ha capito un c***o”.

