Tavassi distrugge Antonella Fiordelisi: “Mette il GF Vip davanti a chiunque”/ Donnamaria spiazza “Lo capisco”

Edoardo Tavassi contro Antonella Fiordelisi: lo scontro continua al Grande Fratello Vip

Continuano i dissapori nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 per Antonella Fiordelisi. La gieffina ha avuto un acceso scontro con Edoardo Tavassi dopo l’ultima diretta che ha avuto la conseguenza di creare qualche dubbio anche in Edoardo Donnamaria. Tutti i protagonisti di questo scontro hanno poi tirato le somme in confessionale, lanciandosi ulteriori accuse rese però pubbliche nel corso del daytime.

Antonella ha accusato di questo ‘volta faccia’ di Tavassi Micol Incorvaia: “La mente è lei, le altre sono solo più broccolone che parlano con lei. Tavassi? Si è fatto condizionare anche lui, mi dispiace.” ha tuonato la Fiordelisi. Poi ha aggiunto: “Lui sta con Micol e quindi si deve coalizzare con i gruppetti. Micol è riuscita a condizionare anche lui, benvenuto ne abbiamo un altro in più nella lista!”

“Io e lei continuiamo a non capirci, non parliamo lo stesso linguaggio e non ci capiamo.” ha invece commentato Micol parlando di Antonella. Più forti le parole di Edoardo Tavassi: “Il gioco suo è proprio quello di crearsi da sola una sorta di ‘Antonella contro il gruppo’. Lei mette il GF al posto degli affetti, di chiunque.” A spiazzare sono però state le parole di Edoardo Donnamaria che non ha voluto dissociarsi dagli attacchi di Tavassi, anzi ha dichiarato: “Io con Antonella ci vivo da tre mesi quindi lo vedo come si comporta e lo capisco che possa dare fastidio, quindi con Edoardo non ho alcun tipo di problema, anzi lo capisco”. Parole queste che potrebbero creare una nuova frattura tra i Donnalisi.

