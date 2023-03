Tavassi distrugge Nikita: “Lei isolata al GF Vip? Tutta strategia”/ Onestini incalza: “Si vittimizza per…”

Nikita Pelizon isolata dal gruppo al GF Vip? Onestini e Tavassi attaccano

Se Nikita Pelizon si sente sempre più isolata dal gruppo, questo nega le accuse e parla di strategia da parte della gieffina. Gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip non sono più accesi come settimane fa, ma i dissapori continuano ad esserci, soprattutto nei confronti della Pelizon. D’altronde quest’ultima trova che i compagni ‘spartani’ non abbiano alcuna intenzione di includerla nelle loro attività, rifiutando le sue proposte e, di conseguenza, emarginandola.

Un attacco che Luca Onestini e Edoardo Tavassi in primis non accettano, rispedendole anzi al mittente. “Nikita? C’è sempre questa cosa di vittimizzarsi, dire che tutti ce l’hanno con lei ma non è la verità”, ha tuonato Onestini in confessionale dopo la puntata. Come lui anche Oriana: “Ma se sta sempre con Antonella che è sua amica, poi dice che è isolata? Non mi torna questa cosa…”

Edoardo Tavassi contro Nikita Pelizon: “Isolata? No, tutta strategia per andare avanti nel GF!”

Più duro contro Nikita Pelizon è però Edoardo Tavassi: “Lei nella sua idea dice ‘Come posso fare ad andare avanti in questo GF? Devo inventare qualcosa, una strategia… Faccio vedere che sono isolata…’. È tutta una strategia, non ci crede nessuno!” Diversa invece la posizione di Daniele Dal Moro: “La verità sta un po’ nel mezzo, sicuramente Nikita si sente non ben voluta e tende ad emarginarsi, anche un po’ da sola”. Per Antonella Fiordelisi, infine, i fatti sono ben chiari: “Il gruppo? Con me sono stati un po’ più carini e si avvicinano, con Nikita no!”

