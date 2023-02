Tavassi e Onestini scagionano Edoardo:”No malizia con la Murgia”/ Ma Oriana l’attacca

Tavassi e Onestini sostengono Donnamaria: “Non c’era malizia”

Edoardo Donnamaria è entrato in crisi per la “palpatina” a Nicole Murgia che ha ferito Antonella Fiordelisi. A sostenerlo sono intervenuti gli “Spartani” che hanno cercato di sollevargli il morale. Il primo a consolarlo è Edoardo Tavassi che dichiara: “Se c’è l’amore, come ti ho consigliato che voi dovete uscire da qui insieme, per vedere realmente quando finisce questo programma quanto condizionava il vostro rapporto.”

GF Vip: Edoardo Donnamaria si sfoga dopo la puntata/ "Ho rovinato 5 mesi in due ore…"

E ancora: “Perchè, purtroppo, Antonella quando sta qua si fa condizionare. Esci con Antonella dal Grande Fratello e vi godete il rapporto senza le telecamere. Tu ti sei affezionato alla Murgia perchè sei suo amico, ed era visibile a tutti che era priva di malizia.” A questo punto, si aggiunge Luca Onestini che dichiara: “Quella cosa della tetta, io avrei evitato clamorosamente. Lì ha ragione Antonella e basta, però, sulla storia della mano e il resto invece no. Io non ci ho visto niente, allora si potrebbero fare clip su tutti. “

GF Vip, fan dei Donnalisi: "Vi amo dal 19 settembre"/ "Sto male quando litigate"

Oriana difende Antonella: “Hai appena fatto la cosa peggiore che potessi fare”

A prendere, a sorpresa, le parti di Antonella Fiordelisi è Oriana Marzoli che ha detto di comprendere lo stato emotivo della schermidora, dopo il gesto di Donnamaria. L’influencer spagnola aveva già mostrato solidarietà per la concorrente in puntata, quando ha evitato di nominarla perchè turbata da quanto accaduto con Edoardo.

“Io posso capire gli abbracci…. Sapete come sono fatta, a me che tutte abbracciano il mio ragazzo non mi piace molto. Per come sono fatta io, che sono gelosa. Visto che te sei geloso e Antonella anche è gelosa come me… insomma (verso di disapprovazione). Che lei sia stata una santa con te mai detto, però, tu hai appena fatto la cosa peggiore che potessi fare perchè tutto quello che potevi dire a lei adesso la gente lo dimentica. Hai capito? ” dichiara la bionda venezuelana. A questo punto, Tavassi replica: “Antonella ha preso la palla al balzo per passare da vittima. Questo non è un tradimento, è una cosa che loro possono superare. ” Giaele De Donà aggiunge rivolgendosi al volto di Forum: “L’unica cosa che lei ti può dire è che hai detto tanto a lei, e poi tu hai fatto peggio. ” E ancora: “E’ un mese che il vostro rapporto sta un declino totale“.

Antonella Fiordelisi in lacrime per Donnamaria/ "Io ti amavo te lo giuro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA