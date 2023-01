Tavassi e Oriana contro Antonella: “Bugiarda, vuole solo mettere zizzania”/ Lei: “Edoardo? Non lo riconosco”

Antonella Fiordelisi, lite con Oriana e Tavassi in diretta al Grande Fratello Vip

Si scatena la lite in diretta al Grande Fratello Vip nel corso della nuova puntata quando Alfonso Signorini apre il discorso riguardante Antonella Fiordelisi e le liti avute con gli altri gieffini negli ultimi giorni. Prima mostra alla modella le parole di Oriana Marzoli, lei replica: “Lei si commenta da sola, qui dentro può soltanto truccarsi”.

GFvip, Raffaello Tonon vs Antonella & Edoardo/ "Lui vuole le curve e lei lo sfrutta"

Oriana però replica a tono: “Qui lei vuole mettere zizzania, perché se non ti interessa vai da Sarah e le racconti una cosa che poi non è vero? Sei una bugiarda, ti piace solo mettere zizzania e far litigare tutta la casa”.

Antonella Fiordelisi: “Edoardo Donnamaria? Non lo riconosco più”

“Perché secondo te tutti ti attaccano?” chiede allora Signorini ad Antonella, che replica: “Quando uno dice la verità significa che è cattivo, se stai zitto sei buono.” La parola però passa anche ad Edoardo Tavassi che tiene a spiegare il suo punto di vista su Antonella: “Momenti di serenità totale, arriva lei, dice una battuta random cattiva su una cosa personale, e si crea il panico! Lei lo ha fatto mille volte, dove c’è serenità lei interviene, per me è un Dissennatore, come quelli che risucchiano la positività in Harry Potter.” Anche Edoardo Donnamaria interviene nella discussione, appoggiando alcune accuse verso Antonella che commenta stizzita: “Non ti riconosco più!”

Perchè Antonella fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati?/ "Non sai amare…"

LEGGI ANCHE:

Edoardo Donnamaria e Antonella tornano insieme?/ Lui: "Attratto da te, non mi controllo", lei "Ti pentirai…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA