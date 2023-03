Edoardo Tavassi contro Nikita Pelizon?

A poche ore dalla semifinale del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Tavassi finisce nuovamente nella bufera per un presunto gesto contro Nikita Pelizon. Con l’uscita di Antonella Fiordelisi, Nikita è rimasta senza una spalla nella casa di Cinecittà trascorrendo più tempo con gli altri concorrenti. Nikita non ha mai avuto un buon rapporto con gli altri vipponi e così il web, nelle scorse ore, ha puntato nuovamente il dito contro Tavassi che avrebbe commesso un nuovo gesto contro la Pelizon. Tutto è avvenuto in cucina dove i vipponi si sono ritrovati per cenare.

Tavassi nella bufera: brutto gesto contro Nikita?/ La Pelizon ringrazia, ma il web...

Per evitare di apparecchiare l’enorme tavolo, essendo rimasti in pochi, i vipponi preferiscono mangiare sull’isola della cucina dove, però, non c’è spazio per tutti. Tavassi, così, dopo aver concluso di mangiare, ha ceduto il posto a Nikita, ma il modo con cui lo ha fatto ha diviso il web.

Tavassi nella bufera: ecco il gesto che ha scatenato la reazione del web

Dopo essersi alzato, Tavassi ha ceduto lo sgabello a Nikita. Avendo le mani occupate, il fratello di Guendalina Tavassi ha utilizzato i piedi. Nikita ha ringraziato Tavassi, ma il web non ha gradito l’uso dei piedi da parte del fratello di Guendalina. Su Twitter, infatti, i fan di Nikita hanno puntato il dito contro Tavassi, reo di essere stato poco galante nei confronti della coinquilina.

Signorini saluta tutti tranne Nikita al GF Vip/ Gaffe durante il collegamento: è polemica!

I Nikiters, così, come reazione, non sono hanno criticato l’atteggiamento di Tavassi, ma hanno esortato anche gli altri fandom dei concorrenti eliminati a votare la Pelizon per regalarle la finale.

La galanteria di Tavassi nel porgere lo sgabello a Nikita… e Nikita educata ringrazia… Mandiamola in Finale, solo così possiamo riprenderci la rivincita SU APP MEDIASET

