Tavassi piange per Giaele al GF VIP 2022/ “Una guerriera, le voglio bene”

Edoardo Tavassi si commuove al Grande Fratello Vip 2022 per Giaele De Donà che incontra la madre Tatiana. Durante la 43esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Giaele scopre di essere la terza finalista del gioco e riceve una bellissima sorpresa in giardino. Per lei, infatti, c’è la nonna Marilena che è una seconda mamma per la modella ed influencer. Poco dopo a sorpresa arriva anche la mamma Tatiana a cui è legatissima che la commuove profondamente. Una commozione condivisa anche nella casa del GF VIP con Tavassi che scoppia in lacrime. “Giaele è una guerriera e la mamma è una super guerriera e basta, si merita la finale” – le parole del fratello di Guendalina Tavassi legato da una profonda amicizia a Giaele.

L’incontro a sorpresa tra Giaele e mamma Tatiana commuove tutti i vipponi della casa del GF VIP 2022. “Ti voglio benissimo, sei stupenda. Son venuta per questo, sei grande, l’ho vista qui fuori la premiazione. Sei uno spettacolo, ho pianto tantissimo. Adesso hai ripreso tutto alla grande e siamo tutti molto felici” – sono le parole di mamma Tatiana che commuovono tutti i vipponi.

