Tavassi rischia squalifica a un passo dalla finale del GF Vip/ Signorini telefona in Casa e…

Edoardo Tavassi, nuovo rimprovero da Signorini al GF Vip: ‘graziato’ dalla squalifica

Edoardo Tavassi ha rischiato la squalifica dal Grande Fratello Vip 7 a un passo dalla finalissima. Dopo l’ammonizione di qualche settimana fa, il gieffino ne ha ricevuta un’altra dopo la lite notturna avuta qualche giorno fa con Micol Incorvaia. I due hanno avuto un acceso diverbio durante il quale Edoardo si è lasciato andare a forti critiche, come “sei una sfig*ta”. Parole che, a quanto pare, non sono piaciute ai piani alti, tanto da causare l’intervento, ennesimo, di Signorini.

Il conduttore del GF Vip ha infatti telefonato in Casa, prima per un saluto a tutti i Vipponi, poi per richiedere un colloquio privato in confessionale con Edoardo Tavassi. È qui che l’ha nuovamente rimproverato per le parole usate contro Micol, avvertendolo di stare attento, visto che manca pochissimo alla fine del reality.

Signorini telefona a Tavassi al GF Vip: il rimprovero in confessionale

“L’altra sera, quando hai litigato con Micol, che stavate in una situazione di intimità… In quel frangente ti sei lasciato andare a una serie ripetuta di parole che noi abbiamo più volte detto che non si devono fare.” ha esordito Signorini durante la chiacchierata con Tavassi. Ha poi continuato: “Quindi, anche in una situazione di intimità come quella, che potrebbe essere paragonata alla telefonata tra due fidanzati, non è che tu avessi un atteggiamento aggressivo, semplicemente vogliamo riportare alla normalità e alla buona educazione, perché noi entriamo nelle case della gente, tutto qua.” Tavassi, comprendendo di essere stato ‘graziato’, si è nuovamente scusato con Signorini, ringraziandolo.

