Tavassi smonta gli Oriele “Questa pagliacciata non serve più”/ La reazione di Oriana…

Edoardo Tavassi, la frecciatina agli Oriele

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022 l’atmosfera è decisamente cambiata. Dopo essere stato contrario per mesi alla storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, di fronte ad un’Antonella più tranquilla e serena, Edoardo Tavassi ha fatto un passo verso di lei e, in diretta, durante la 39esima puntata, ha augurato all’amico Donnamaria di trovare la Antonella di questi giorni nella vita vera augurandosi di vederli, un giorno, mettere su famiglia. Nei confronti di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, invece, sta cambiando l’opinione all’interno della casa.

Edoardo Tavassi scommette su Oriana per la finale/ "Alla fine spegne le luci"

La maggior parte dei concorrenti credono al forte interesse di Oriana non comprendendo il motivo per cui Daniele continui ad essere sfuggente non volendo neanche dormire con lei. Nelle scorse ore, così, Edoardo Tavassi, vedendo i due vicini, si è lasciato andare lanciando una frecciatina.

La reazione di Oriana Marzoli alla battuta di Edoardo Tavassi

Beccando Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in teneri atteggiamenti, Edoardo Tavassi li stuzzica con una battuta: “Ormai sei in finale, questa pagliacciata non serve più”, dice Tavassi provocando Oriana la quale, tuttavia, non ci casca e, dopo un sorriso, risponde – “In realtà è quello che voleva”, lanciando a sua volta una frecciatina a Daniele.

Antonella Fiordelisi: "Ho scoperto sensibilità in Oriana e Giaele"/ E Tavassi...

Dal Moro, dal canto suo, mantiene la calma e spiazza così: “Posso tornare a limonare conte“, dice mentre abbraccia Tavassi. Dopo la battuta di Tavassi, tra Oriana e Daniele c’è stata l’ennesima discussione. Daniele ha accusato Oriana di rispondergli male mentre la Marzoli si è lamentata delle sue scarse attenzioni. Riusciranno a trovare un equilibrio entro la fine del programma?

LEGGI ANCHE:

Dana Saber stronca gli Incorvassi/ "Una truffa. Lei è molto raccomandata, lui furbo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA