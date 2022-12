Tavassi su Antonella: “Se stessi con lei mi sotterrerei”/ La reazione di Donnamaria

Tavassi svela cosa pensa di Antonella: la reazione di Edoardo Donnamaria

Dopo l’ennesima lite al Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati per la seconda volta. In giardino, il volto di Forum ha deciso di sfogarsi con Tavassi sul rapporto non più sostenibile con la schermista.

L’ex naufrago ha svelato cosa pensa di Antonella con durezza, a Donnamaria: “Mi dici che cazz* ci vedi? Per favore me lo dici? Io per certe cose mi sotterrerei vivo. Vedere la ragazza mia che fomenta liti… cosa hai visto di lei?”. A questo punto, il volto di Forum risponde: “Non è solo una questione di attrazione fisica, io ci sto male. Con lei non c’ho mai capito niente ed ho visto cose sbagliate.” A una parte del web non è piaciuto il tono con cui l’ex naufrago ha apostrofato la schermista, innescando la polemica.

Edoardo Donnamaria su Antonella: “Non guarda in faccia nessuno”

Dopo che Tavassi ha espresso il suo parere lapidario verso Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria si è sfogato con i coinquilini. Il volto di Forum ha svelato i motivi per cui la storia con la schermista si è interrotta: “Lei ha degli atteggiamenti che dovrebbero non piacere, perché è una che entra in tutte le discussioni per fomentare il casino, non è una cosa che piace alle persone normali. Ma in più, lo fa con me. Atteggiamenti volti a farti rosicare, a farti vedere che lei sta bene e tu stai male, fa la scema in continuazione“.

Donnamaria rivolgendosi ad Attilio Romita aggiunge: “Ti garantisco che non c’è un giorno, o forse uno solo, che io sia stato con lei tranquillo o che non mi facesse tiri strani per farmi innervosire. Lo sanno tutti. A me, fuori da qua, una roba del genere non è mai capitata. A me non va di stare a fare la guerra tutti i giorni.” Poi conclude: “Lei ha dei cambi di personalità netti che a quanto pare non dipendono esclusivamente dalla puntata , dove non guarda in faccia nessuno. Né me, né i parenti, né i genitori. Parte e fa delle cose bruttissime da vedere.” Per vedere la clip ufficiale clicca qui.











