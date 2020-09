Taverna-Cancelleri (M5S) ballano in macchina/ Video, è caos “No mascherina e cinture”

Paola Taverna e Giancarlo Cancelleri nella bufera. I due esponenti del Movimento 5 Stelle, rispettivamente vicepresidente del Senato e viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono finiti nel mirino dei critici per un video condiviso sui social network nelle scorse ore. Allegri e spensierati, tra una tappa e l’altra di campagna elettorale in vista delle Regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari, i due pentastellati sono stati immortalati mentre ballano spensieratamente in auto sulle note di “Don’t stop me noe” dei Queen. Nulla di strano, se non fosse che i due esponenti M5s non rispettano diverse regole…

In base alle regole del Dpcm firmato dal premier Conte, in auto potrebbero essere presenti tre cittadini al massimo: chi guida e due dietro, distanziati dal posto libero centrale. Paola Taverna però siede davanti al fianco del guidatore, non rispettando la misura di sicurezza. Ma non solo: nel caso della presenza nell’abitacolo di non congiunti, permane l’obbligo di indossare la mascherina. E nessuno la indossa.

Tantissimi utenti indignati per il mancato rispetto delle misure di sicurezza e delle regole, questo uno dei commenti riportati da Il Giornale: «Ma come i bambini a scuola non possono cantare e sono costretti a indossare la mascherina se si accostano ad un altro bambino e loro lo fanno in uno spazio così ristretto? Ci vogliamo rendere conto che è tutta una farsa inscenata per terrorizzarci e tenerci imbavagliati? Taverna che stolto sono stato quando ti ho creduto!».





