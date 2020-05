Tavola dell’Epopea di Gilgamesh confiscata/ Trafugata in Iraq e venduta illegalmente?

Pubblicità

Come si legge sulla BBC, alcuni pubblici ministeri statunitensi starebbero cercando di confiscare una delle tavole che appartengono alla Epopea di Gilgamesh: si trova attualmente presso il Museo della Bibbia di Washington, co-fondato dal presidente di Hobby Lobby. Il poema di Gilgamesh, che narra le gesta del leggendario Re di Uruk (si diceva fosse un dio, o quantomeno un eroe divinizzato) è antico di circa 4500 anni: ne esistono sei versioni conosciute ma quella più nota, che appunto va sotto il nome di Epopea di Gilgamesh, sarebbe di origine babilonese. Hobby Lobby, che ha detto di stare cooperando con i pubblici ministeri, ha acquistato la tavola (di argilla, su cui il poema è stato scritto in caratteri cuneiformi) ad un’asta nel 2014, per il valore di 1,67 milioni di dollari, per poi esporla al Museo della Bibbia di Washington.

Tuttavia l’accusa è che la casa d’aste Christie’s abbia deliberatamente nascosto delle informazioni sulle origini della tavola, sostenendo che si trovasse negli Stati Uniti da decenni; l’ufficio del Procuratore Distruttuale della New York orientale non ha mai fatto il nome della casa d’aste, che però è stata citata in giudizio da Hobby Lobby. La casa d’aste si è difesa sostenendo che la causa intentata fosse collegata a presunte condotte illegali precedenti il proprio coinvolgimento con la tavola del poema. “Qualunque suggerimento che Christie’s fosse a conoscenza della frode originale o dell’importazione illegale del manufatto non è comprovato” è stato dichiarato. Nella causa civile intentata dai pubblici ministeri degli Stati Uniti, lo scorso lunedì, sono stati ricostruiti gli spostamenti della tavola di argilla che fa parte dell’Epopea di Gilgamesh.

L’ORIGINE DELLA TAVOLA

Si torna indietro al 2007, quando fu venduta ad un altro acquirente per 50 mila dollari; presumibilmente, il manufatto includeva un documento falso nel quale si attestava che la tavola provenisse da un’asta che si era tenuta negli Stati Uniti nel 1981. Nel 2014, come abbiamo già visto, è stata poi venduta ad Hobby Lobby; tre anni più tardi il curatore del museo ha chiesto che si facesse chiarezza sulla provenienza della tavola, e a quel punto – secondo la versione dei pubblici ministeri – Christie’s avrebbe nascosto le informazioni ivi compresa la falsa lettera di accompagnamento, che “non avrebbe superato il controllo”. Ad ogni modo, lo scorso settembre la tavola d’argilla è stata sequestrata dal museo; nel frattempo il ministero iraniano delle Antichità ha rilasciato una dichiarazione alla NPR sostenendo di essere al lavoro per stabilire se la tavola fosse tra gli oggetti rubati dal proprio museo nel 1991.

Quell’anno, dopo l’invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein, il regime iracheno ha perso il controllo di alcune zone del Paese e almeno 9 dei 13 musei regionali sono stati derubati. Hobby Lobby era già stata multata per 3 milioni di dollari e ha dovuto consegnare migliaia di antichi manufatti che erano stati acquistati per l’esposizione nel Museo della Bibbia, ma che provenivano dall’Iraq attraverso il contrabbando; lo scorso marzo Steve Green, il presidente del consiglio del museo, ha rivelato di aver scoperto altri 5000 frammenti di papiro e 6500 oggetti di argilla nella sua collezione, e di non poter risalire alla loro origine. Di conseguenza, ha subito detto che i manufatti sarebbero stati restituiti all’Iraq e all’Egitto.



