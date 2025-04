Tra pochi giorni, lunedì 14 aprile 2025, si darà alle dirette interessate la possibilità di usufruire del tax credit concesso alle industrie tecniche e a chi ha investito sulla post produzione. Il benefit viene garantito soltanto sui progetti finiti e i cui costi sono stati regolarmente sostenuti tra il 1° gennaio di due anni fa (2023) e fino al 14 aprile 2025.

Con una comunicazione generica e ufficiale, la Direzione generale addetta al cinema e al comparto audiovisivo e appartenente al Ministero della Cultura, fa sapere che per questa tranche i fondi ammontano 12 milioni di euro. Superata tale soglia le domande verranno autonomamente sospese.

Tax credit fino al 30% per le industrie tecniche

Così come ha riferito la Direzione del cinema il tax credit per le industrie tecniche viene garantito al raggiungimento complessivo di 12 milioni di euro. Si tratta di un credito di imposta che spazia tra il 20% e il 30% massimo dei costi sostenuti nel settore.

Per gli operatori (nonché i diretti interessati), è possibile consultare il materiale CGCOL allo scopo di individuare e conoscere l’iter corretto per trasmettere adeguatamente la domanda.

In caso di problemi o di domande è possibile aprire un ticket d’assistenza accedendo al sito ufficiale DGCOL e inviare il tutto ai due reparti competenti, per la modulistica laddove si avessero perplessità sulla compilazione della pratica o al comparto informatico per bug o problemi tecnici.

Tempi di elaborazione e riesame

Data la quantità probabile di invii di massa, le amministrazioni potrebbero perdere tempo nella loro elaborazione. Laddove dovesse accadere ciò, e qualora sussistano dei ritardi sull’approvazione del tax credit, sarà l’amministrazione stessa a prorogare i termini e rispondere all’esigenza richiesta.

Generalmente i tempi di risposta stimati vanno da 2 a 3 giorni lavorativi, e gli operatori addetti all’assistenza sono attivi cinque giorni su sette, da lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 fino alle ore 18:00.

Le risposte relativamente all’assistenza vengono erogate in base alle scadenze, dunque l’elaborazione si basa sulle priorità e rispettando un ordine cronologico specifico.