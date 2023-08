Taxi gratis fuori da discoteche/ Idea di Salvini per divertimento sicuro: c’è intesa coi locali

Il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini vuole offrire dei taxi gratis fuori dalle discoteche per un divertimento più sicuro. L’obiettivo è infatti quello di evitare che i giovani – ma non solo – possano mettersi al volante in condizioni non idonee, dopo avere assunto alcol. Il dipartimento, come riportato da Ansa, ha firmato un protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno per attuare l’iniziativa.

Aumento biglietti ATM/ Lombardia: “Regione contraria, decide agenzia TPL guidata da Milano"

Lo stanziamento dei fondi necessari per coprire le spese di trasporto arriverà proprio dal Governo. “Saranno i locali di intrattenimento, previa convenzione con le compagnie locali di tassisti o ncc, a fornire il voucher”, ha spiegato il Mit in una nota. A beneficiarne saranno coloro che risulteranno positivi all’alcol test al termine della serata di svago. “La persona interessata sarà portata a casa e così anche le persone che accompagnava”. Il tutto in modo da non correre pericoli in strada.

SCUOLA E LAVORO/ Accordo tra Usr Sicilia e l'Escola Europea de Short Sea Shipping

Taxi gratis fuori da discoteche: il progetto di Matteo Salvini

Il progetto dei taxi gratis fuori dalle discoteche avanzato dal Ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini sarà in un primo momento sperimentale e vedrà coinvolti sei locali. Si tratta della discoteca Mascara All Music di Mantova; della discoteca Il Muretto di Jesolo Lido (Venezia); della discoteca Praja di Gallipoli (Lecce); della discoteca Baia Imperiale di Gabicce Mare (Pesaro – Urbino); della Naki discoteca di Pavia; del locale La Capannina di Castiglione della Pescaia (Grosseto). Non è da escludere però che la lista possa ulteriormente espandersi. La fase di prova andrà da agosto a metà settembre.

Carburanti, da oggi obbligo tabellone dei prezzi medi/ Cosa deve indicare: guida Unem

Al termine della sperimentazione, spetterà al Governo la valutazione dei risultati in modo da comprendere se questo meccanismo può incrementare la sicurezza nelle strade di notte o meno. In caso di esito positivo, si procederà eventualmente con lo studio della fattibilità a regime. Il provvedimento, intanto, è stato accolto con entusiasmo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA