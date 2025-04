Se ne sente parlare ormai da qualche anno, ma ora la Archer, una delle prime compagnie che si sta occupando di produrre i nuovi taxi volanti, ha svelato alla stampa il progetto per una rete di aero taxi a New York City in collaborazione con United Airlines, con l’obiettivo di trasformare il modo in cui i residenti e i visitatori di New York si spostano nella regione.

La rete consentirebbe di poter collegare Manhattan con gli aeroporti vicini utilizzando il velivolo “Midnight”, in modo che i clienti sostituiscano i viaggi di una o due ore con voli che impiegano 5-15 minuti, risparmiando tempo rispetto al traffico newyorkese che sappiamo essere congestionato. La rete sarebbe progettata per includere vertiporti presso le risorse aeronautiche esistenti nella regione, compresi gli aeroporti e gli eliporti di New York.

Il Midnight è un aereo taxi completamente elettrico ed è stato progettato per trasportare quattro passeggeri più un pilota, offrendo un alto livello di sicurezza e producendo meno rumore ed emissioni di CO2 rispetto a un elicottero tradizionale. È progettato per effettuare rapidi voli consecutivi con tempi di ricarica molto ridotti Il Midnight ha 12 eliche: sei basculanti nella parte anteriore dell’ala per il volo in avanti e sei posteriori fisse per il solo volo Vtol (Vertical take-off and landing).

Il Midnight è stato progettato per viaggiare fino a 150 mph (240 km/h) con un’autonomia massima di 100 miglia (161 km), ed è alimentato da sei pacchi batteria indipendenti. Il 12 giugno 2024, Midnight ha completato il suo primo volo di transizione. La Archer ha effettuato oltre 400 voli di prova del Midnight nel 2024, consentendo al velivolo di raggiungere livelli di sicurezza simili a quelli degli aerei di linea commerciali.

Archer ha ottenuto il Certificato di operatore aereo Faa Parte 135, nel giugno 2024 e al momento sta collaborando con la Faa per ottenere la cosiddetta Type Certification per il suo velivolo, una volta ottenuta la quale si potrà finalmente partire con il progetto per integrare il Midnight in un servizio di collegamento da e per i principali aeroporti dell’area attorno a Manhattan.

Con questo concetto operativo, i passeggeri prenoterebbero i voli Archer come se fosse una tratta intermedia del volo aereo tradizionale, riducendo i tempi di percorrenza door-to-door.

United Airlines partner in Europa di Lufthansa, aveva già ordinato una flotta di aerei Midnight da destinare al servizio per la propria clientela, ed è uno degli investitori della prima ora.

Il produttore del Midnight al momento sta lavorando a stretto contatto con i propri partner, tra cui Atlantic Aviation, Signature Aviation e Skyports/Groupe Adp, nonché con alcuni partner new entry tra i quali, Modern Aviation e Air Pegasus, proprio per sviluppare ed elettrificare le risorse aeronautiche.

La Archer aveva già annunciato di voler avviare delle reti di aerotaxi a San Francisco e Los Angeles, ma quella di New York potrebbe effettivamente essere l’area test di partenza per il servizio del Midnight.

Adam Goldstein, Ceo e fondatore di Archer, ha dichiarato: “L’area di New York ospita tre degli aeroporti tra i più importanti al mondo, che servono oltre 150 milioni di passeggeri all’anno. Ma il viaggio da Manhattan a uno qualsiasi di questi aeroporti può essere faticoso, richiedendo una, a volte due ore. Vogliamo cambiare questa situazione offrendo a residenti e visitatori la possibilità di completare i viaggi in pochi minuti. Grazie all’infrastruttura di elicotteri esistente, al supporto normativo e alla forte domanda, credo che New York potrebbe essere uno dei primi mercati per gli aerotaxi negli Stati Uniti”.

“In United, il nostro obiettivo è promuovere l’innovazione, reinventare il futuro dei viaggi aerei e migliorare l’esperienza del cliente in ogni fase del viaggio”, ha affermato Andrew Chang, responsabile di United Airlines Ventures. “La nostra collaborazione strategica con Archer sarà fondamentale per i nostri sforzi volti a costruire e ottimizzare l’infrastruttura, come lo sviluppo immobiliare, la gestione dello spazio aereo e i protocolli di sicurezza e protezione, necessari per offrire ai nostri clienti una mobilità aerea avanzata”.

“New York City sta inaugurando un nuovo entusiasmante capitolo di trasporto aereo sicuro, silenzioso e sostenibile, aprendo la strada all’integrazione di velivoli eVtol nei nostri cieli”, ha dichiarato Andrew Kimball, Presidente e Ceo della New York City Economic Development Corporation (Nycedc). “Non vediamo l’ora di collaborare con Archer e altre aziende leader nel settore eVtol per far progredire questo settore, facilitando la transizione agli eVtol e alla distribuzione dell’ultimo miglio sulle Blue Highways, ripulendo i nostri cieli, liberando le nostre strade e migliorando la vita dei newyorkesi”.

La Archer sta producendo il Midnight in America, presso gli stabilimenti produttivi di San Jose, California, e a Covington in Georgia.

