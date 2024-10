TAY, FIGLIA DI CARLO CALENDA E GLI ALTRI TRE FIGLI

Quando Carlo Calenda è diventato padre per la prima volta aveva solo 16 anni: da due anni stava insieme a una ragazza di dieci anni più grande, che diede alla luce Tay. La sua vita, di cui parlerà a Onorevoli Confessioni su Rai 2, è cambiata completamente. Ma ha avuto poi altri figli, infatti successivamente ha sposato la manager Violante Guidotti Bentivoglio, da cui ha avuto tre figli, Giulio, Giacomo e Livia. In un’intervista di alcuni anni fa al Corriere raccontò quanto fu importante l’aiuto dei suoi genitori quando scoprì che avrebbe avuto una figlia, ma rivelò anche la loro “pretesa”: doveva mantenersi da solo mentre frequentava l’università.

Così smise di essere il “ragazzo scapestrato” che era stato per tre anni. Per quanto riguarda la figlia di Carlo Calenda, che ora fa la fotografa, lei ha rapporti con la madre, lui invece non più. Comunque, Calenda si è sempre occupato molto della fiflia primogenita Tay e recuperò l’anno perso perché era stato bocciato. Per quanto riguarda, invece, gli altri figli, raccontò di non essere particolarmente severo con loro, ma di aver fissato delle regole, come quella di avere l’abitudine di leggere prima ancora di usare videogiochi e smartphone.

LA PASSIONE PER I VIAGGI DELLA FAMIGLIA CALENDA

“Mi ha salvato la vita“, così Carlo Calenda a Rai 1 definì l’esperienza di diventare padre a 16 anni. “È scattata una potenza d’amore: sai che quel neonato dipende da te“, raccontò il leader di Azione. Ora la figlia di Carlo Calenda, Tay Calenda, è una fotoreporter professionista, il cui profilo Instagram è pieno di foto che scatta per lavoro. Peraltro, la figlia di Carlo Calenda vive a Parigi, ma gira il mondo, ad esempio è stata in Ucraina per documentare il conflitto e il padre lo ha scoperto proprio dai social.

Per quanto riguarda gli altri tre figli si sa ancor meno data la loro giovane età, eppure si sono guadagnati uno spazio, loro malgrado, sui giornali per via di una vacanza di famiglia. Il leader di Azione nei mesi scorsi ha pubblicato alcuni scatti di un viaggio in Turchia da cui si evince, complice anche il caldo, che i figli erano molto stanchi per le visite. Lo stesso Calenda si è divertito a prendersi gioco di loro con scatti che poi sono diventati virali, tra battute social e richieste di pietà per i giovani, e hanno fatto il giro anche dei media.