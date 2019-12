Taylor e Jade Mega/ Le sorelle contro le cinque sfere (Live – Non è la d’Urso)

Taylor e Jade Mega sono le protagoniste del momento “uno contro tutti” nella puntata di lunedì 16 dicembre 2019 di “Live – Non è la d’Urso”, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Le due influencer sono pronte ad affrontare le domande dei cinque personaggi vip che si nascondono dietro le sfere e c’è chi ipotizza ci possa essere anche una delle sorelle Rodriguez. Le sorelle Mega, infatti, durante la loro ospitata a #CR4 La Repubblica delle Donne sono state paragonate alle sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. Un paragone che se da un lato le ha rese felici, dall’altro ha visto prontamente replicare l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi: “io le stimo molto ma siamo nel 2019. Io sono nata nel 1993, non dico che sono vecchie però la mia è una nuova generazione…”. Non solo, anche la sorella Jade ha lanciato una vera e propria frecciata al vetriolo verso le sorelle Rodriguez puntando il dito verso la linea di costumi Me Fui: “che belli questi bikini, sembrano quelli che ho disegnato la scorsa stagione”.

Taylor Mega su Flavio Briatore: “Non ne parlo spesso”

Taylor Mega sempre a #CR4 La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti è tornata sull’argomento Flavio Briatore con cui in passato ha avuto un flirt. La bellissima influencer ci ha tenuto a precisare una serie di cose: “non ne parlo spesso, ma vorrei chiarire molte cose. Nel periodo in cui c’è stato questo flirt io non volevo che si sapesse, infatti non pubblicavo niente quando ero con lui”. La Mega ha sottolineato che la relazione con l’imprenditore è rimasta a lungo nascosta, poi è scoppiata la bomba ma le cose tra loro erano già finite. “La storia è uscita un mese dopo – ha detto la Mega, il flirt era già finito” che parlando della ex moglie Elisabetta Gregoraci ha detto: ” è una persona ancora molto presente e questo ha influito parecchio sulla nostra rottura. Pensi che l’ho incrociata qualche giorno fa in un hotel a Milano e… Diciamo che non mi ha accolta nel migliore dei modi. Anzi, era molto irritata nel vedermi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA