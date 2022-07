Taylor Mega “A parte il lavoro sono insoddisfatta”/ Piovono polemiche e…

Taylor Mega fa una dichiarazione choc: “A parte il lavoro, sono insoddisfatta”. Cosa sta succedendo?

Taylor Mega lascia i fan a bocca aperta. Non si tratta di alcuna foto hot ma di una dichiarazione che ha lasciato tutti di stucco. L’influencer si è sempre mostrata davanti all’obiettivo di una fotocamera apparendo sicura di sé. Taylor Mega un grande seguito sui social e sicuramente i corteggiatori non le mancano. Eppure Taylor Mega appare insoddisfatta della sua vita personale tanto da rivelare che al momento il lavoro è l’unica cosa che riesce a distrarla dagli altri pensieri. In questo periodo, Taylor ha ammesso di non stare bene senza però specificare a cosa sia dovuto questo senso di malessere.

Taylor Mega è fidanzata? / "Se vado a fare un aperitivo, nessuno si avvicina..."

Rispondendo ad alcuni fan su Instagram, Taylor Mega ha confidato di essere insoddisfatta su tanti fronti della sua vita. Presumibilmente l’influencer ce l’aveva anche con l’amore visto che al momento è single. Taylor ha infatti confidato: “Parlavo oggi con Ste del fatto che sto bene perchè sto lavorando molto e riflettevo sul fatto che non lo sto facendo per i guadagni. Ma solo per tenermi impegnata (per non pensare) e che sono molto fortunata perché mi piace quello che faccio. Male perché lavoro a parte, su tanti altri fronti della vita sono insoddisfatta”. Poi Taylor dà una risposta ad una domanda su quanto siano cambiati gli uomini dopo il covid che non lascia spazio a dubbi. Taylor Mega ha infatti notare: “Prima del covid gli uomini erano più intraprendenti, mah”. Sarà la mancanza di un partner ad aver causato l’infelicità di Taylor o c’è anche dell’altro?

Taylor Mega ha un nuovo fidanzato?/ Baci in piscina con un uomo misterioso

Taylor Mega è fidanzata? “Non ho incontrato la persona giusta e…”

Taylor Mega era stata ospite qualche settimana fa in una delle dirette speciali di Say Waaad in diretta da Terrazza Martini a Milano. In questa occasione, Taylor Mega aveva dichiarato di essere single pur essendo predisposta ad incontrare gente nuova. Taylor aveva ribadito ancora una volta il suo pensiero sugli uomini sottolineando come dopo il covid siano diventati più paurosi: “Vivo molto alla giornata, mi piace incontrare gente nuova, così, molto naive. Ma un rapporto stabile no perché in questo momento sono molto concentrata sul mio lavoro, quindi dedico tutte le mie energie sul lavoro piuttosto che su una relazione. Ma magari questa è una scusa per dire che non ho ancora incontrato la persona giusta… Sai cosa noto in questo periodo? Che gli uomini sono molto più paurosi. Non fanno il primo passo, uno slancio, niente. Sono molto titubanti, ecco. Non so se è un problema mio o di tante donne, ma hanno paura di farsi avanti”. Taylor Mega ha poi confidato che gli uomini con lei non fanno il primo passo: “Se vado a fare un aperitivo nessuno si avvicina. Ovvio che guardano, ma fare il primo passo per presentarsi no. Sono intimoriti”.

LEGGI ANCHE:

Taylor Mega terrorizzata "Sconosciuto conosce il mio indirizzo"/ Arriva un regalo e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA