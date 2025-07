Taylor Mega a pezzi: la terapia per congelare gli ovuli ha scatenato un inferno fisico. “Ho paura, devo confessarlo”.

Taylor Mega sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua vita. La modella e showgirl ha voluto condividere con i suoi follower uno sfogo che ha lasciato tutti senza parole. Su Instagram ha spiegato che al momento si trova ad affrontare parecchi problemi di salute dopo essersi sottoposta ad una cura per la fertilità. Infatti, ha spesso febbre e le è comparsa una nuova ciste all’ovaio che le fa perdere continuamente sangue.

“Sono un po’ giù di umore in questi giorni. Ho scoperto che mi è venuta un’altra cisti all’ovaio di 5 centimetri nell’arco di pochi mesi. Il corpo per espellerla mi fa venire mestruazioni (non perdite) a distanza di pochi giorni e mi debilitano tantissimo il fisico con conseguente febbre e malessere generale“, ha raccontato sul suo profilo Taylor Mega, “Il tutto condito da altre notizie tristi che mi ha dato la ginecologa ma che non mi sento ancora di condividere“. L’influencer si è sfogata così con i follower forse per chiedere aiuto o un consiglio, magari da chi ha passato le sue stesse esperienze.

Taylor Mega spaventa i fan: “Mi cadono gli oggetti dalle mani“

Taylor Mega aveva raccontato già in passato di aver avuto problemi dopo la cura per la fertilità spiegando che è stata dannosa per lei. Prima ancora aveva chiarito con i fan di non avere l’ovaio policistico e di non essere nemmeno affetta da endometriosi ma di avere dolori continui, gonfiore, mestruazioni per le cisti ovariche e anche un costante stato di stanchezza che addirittura le fa cadere gli oggetti dalle mani: “Mi cadono gli oggetti dalle mani perché probabilmente perdo tanto sangue“, dice. Poi conclude avvisando i fan di essere in procinto di congelare gli ovuli ma per questa procedura si dice molto spaventata.