Taylor Mega al Grande Fratello 2019/ “Pronta a smuovere gli equilibri nella Casa”

Le sorprese non finiscono mai al Grande Fratello 2019. La famosa porta rossa sta per riaprirsi per far entrare un nuovo ospite speciale. Se, infatti, Vladimir Luxuria saluta tutti e va via, a sostituirla arriva una bellissima e discussa donna del mondo dello spettacolo: Taylor Mega. Dopo la breve partecipazione all’Isola dei Famosi 2019, la Mega si appresta a fare il suo ingresso in un nuovo reality, stavolta però come ospite e non come concorrente. Ad annunciarlo è stata Barbara d’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 che anticipa la diretta del Grande Fratello di questa sera. Taylor Mega porterà nuova linfa nella Casa ma, soprattutto, è pronta a smuovere gli equilibri che si sono creati tra i ragazzi con la sua schiettezza e bellezza.

TAYLOR MEGA PORTERÀ SCOMPIGLIO AL GRANDE FRATELLO 16?

D’altronde, se Vladimir Luxuria è riuscita a fare anche da paciere e da collante tra i ragazzi del Grande Fratello 2019, non sarà lo stesso con Taylor Mega. L’influencer marketing, come lei stessa ama definirsi, è nota per essere una ragazza molto schietta nonché amante del lusso, cosa che spesso le è costata un bel po’ di critiche. E di certo Taylor, le sue abitudini e i suoi modi di fare, porteranno nella Casa un po’ di opinioni disparate e qualche discussione. Chissà come accoglierà il suo ingresso Francesca De André che, come la Mega, ha un carattere molto forte e senza peli sulla lingua. Tra le due ragazze potrebbe infatti nascere qualche scintilla nel corso della settimana. In poche parole, ne vedremo delle belle con l’ingresso della bella Taylor!

