Taylor Mega: “Alberto De Pisis? Io la sua prima donna”/ “Ci sono rimasta male per…”

Taylor Mega: “Alberto De Pisis? Ci sono rimasta male per una cosa…”

Un vero uragano all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Taylor Mega è entrata sconvolgendo gli equilibri, scherzando prima con Edoardo Tavassi, poi rivelando di aver avuto dei rapporti intimi con Giaele De Donà quando le due erano a Capri. La modella infine ha salutato Alberto De Pisis, con il quale ha avuto una relazione in passato nonostante lui sia omosessuale. Il concorrente, in isolamento per Covid, è stato invitato da Taylor a essere più gioioso come è fuori dalla Casa.

Taylor Mega hot su Giaele De Donà al GF Vip/ "Flirt? Lei girava nuda in camera ed è capitato qualcosa…"

Alfonso Signorini ha detto la sua: “Alberto non se lo aspettava ma ha preso un po’ una tranvata nella Casa e questo ne ha condizionato un po’ l’umore. Ci ho preso?”. E lui ha risposto: “Ci hai preso sempre”, facendo riferimento a Edoardo Donnamaria. Taylor Mega ha invitato l’amico e sorridere: “Pali ne abbiamo presi tutti, anche io. Vai avanti, brilli di luce propria”. Anche se poi ci ha tenuto a precisare: “Ci sono rimasta male di una cosa ma magari ne parliamo fuori. Non mi avevi mai detto del tumore”.

TAYLOR MEGA, CHI È L'AMICA DI GIAELE DE DONÀ/ Sorpresa al GF Vip: "Sei libera e bellissima, mi manchi"

Taylor Mega: “Alberto De Pisis? Io la sua prima donna a 28 anni”

Taylor Mega ha poi sottolineato di aver avuto una storia d’amore con Alberto De Pisis, che nonostante si dichiari omosessuale è capitolato sotto al fascino della modella: “Alberto non aveva mai fatto l’amore con una donna fino a 28 anni. Però con me…”. De Pisis ha confermato la storia, che in passato aveva raccontato in prima persona così: “Taylor è una ragazza fragile. Non era la femme fatale che vediamo adesso sullo schermo. Nacque una simpatia, lei sapeva benissimo del mio orientamento. Io conobbi un’altra Taylor”.

LEGGI ANCHE:

Orietta Berti: "Dopo la morte di papà è crollato tutto"/ "Qualcosa si è rotto in me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA