Taylor Mega bannata da Tik Tok: video troppo hot/ Lo sfogo: “Non capite un ca*zo”

Spiacevole episodio per l’influencer Taylor Mega: è stata bannata da Tik Tok. La splendida modella, ex fidanzata del giudice di X Factor Sfera Ebbasta, nonché uno dei personaggi del momento, ha ricevuto la spiacevole notizia dopo che un filmato che la stessa aveva pubblicato sull’applicazione cinese tanto in voga in questo momento, è stato giudicato troppo sexy e hot. Nel video in questione, come specificato dai colleghi dell’edizione online de Il Giornale, la splendida Taylor mostrava il suo corpo con addosso un semplice bikini, mentre usciva da una piscina. Dopo una serie di sguardi ammiccanti, e pose, il video si concludeva: un filmato in cui veniva evidenziata l’esagerata bellezza della Mega, che può vantare un fisico scolpito davvero invidiabile. Niente da fare, filmato bannato e censurato, e come motivazione, il social ha fatto sapere che tale tipo di video, in Cina, è ritenuto osceno e altamente diseducativo.

TAYLOR MEGA BANNATA DA TIK TOK: “NIENTE DI PORCO NE’ DI OSE’”

Delusa, anzi letteralmente infuriata, la stessa protagonista del video, visto che, dopo aver appreso la triste notizia, ha voluto comunicare il tutto ai suoi milioni di follower su Instagram, sottolineando la sua “innocenza”. Secondo la modella 26enne, infatti, nel filmato bannato, pur essendo volutamente sexy e hot, non vi sarebbe nulla di così esageratamente scandaloso. “Buongiorno a tutti – le parole della Mega attraverso una storia su Instagram recente – mi hanno bannato il mio Tik Tok solo perché ero in costume. Niente di porco, non era osè. Tik tok non capisce un ca**”. Nel contempo la Mega ha postato anche qualche secondo del video incriminato, con la didascalia “a grande richiesta”. Insomma, uno spiacevole “esordio” in Tik Tok per la Mega, un duro colpo per un’influencer come lei che fa dei social un vero e proprio lavoro

