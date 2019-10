Taylor Mega calendario nuda contro la violenza/ Foto ForMen: “Cachet in beneficenza”

“NUDA CONTRO LA VIOLENZA.” Esordisce così Taylor Mega sul suo profilo Instagram. Parole che accompagnano uno scatto che ha fatto strabuzzare gli occhi ai suoi tantissimi follower: Taylor, in versione cowgirl, che indossa però solo cappello e stivali. Uno scatto senza vali, il primo di una serie da 12 che compone il calendario fatto per For Men. Lo annuncia e motiva proprio lei con un lungo messaggio: “Ho deciso di mettermi a nudo per il calendario FORMEN Magazine 2020 per devolvere tutto il mio cachet all’associazione “Wall of Dolls” che lotta da anni contro la violenza sulle donne. – racconta la Mega, che continua con un appello – Smettiamola di vedere la nudità come fosse un tabú, invece di considerarla qualcosa di naturale. Le donne hanno lottato per anni per essere libere e nessuno può ostacolare la nostra libertà conquistata.”

Taylor Mega: “Ora sono single e va bene così!”

Il calendario sarà dal 4 Novembre in tutte le edicole d’Italia e mostrerà una Taylor Mega in tutta la sua bellezza e anche completamente senza veli. Proprio lei che nelle ultime settimane è stata protagonista del gossip per le sue relazioni, iniziate e finite, con Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Ma oggi Taylor Mega è single? A Novella2000 racconta: “Io sono così. Ho tanti flirt. Ci provo a stare in una relazione, ma poi non ci riesco. – ammette con grande sincerità, così chiarisce – Ora sono single e va bene così. Faccio fatica a dedicare del tempo a persone che non sono io. Con Erica vorrei recuperare il rapporto che avevamo. Giorgia? Quando si sono diffuse le notizie mia madre l’ha saputo, ha pianto”.





