Taylor Mega/ Dalla quarantena “forzata” dalla televisione al Coronavirus (Ciao Darwin)

Taylor Mega torna protagonista in tv nella puntata di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, lo show condotto da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti e trasmesso in replica sabato 4 aprile 2020 su Canale 5. La bellissima influencer è a capo della squadra delle Messaline nella sfida contro le Giuliette capitanate da Giorgia Palmas. Finalmente i telespettatori e i tantissimi fan della Mega potranno rivederla sul piccolo schermo dopo il suo momentaneo e volontario addio al mondo della televisione. Intanto anche la influencer come tutti gli italiani sta trascorrendo le sue giornate in casa per via dell’emergenza Coronavirus. La modella e personaggio televisivo continua ad aggiornare in tempo reale i suoi fan tra scatti che la riprendono intenta a leggere un libro oppure ad allenarsi. Nonostante la quarantene Taylor non rinuncia all’attività sportiva per prendersi cura di sè e del suo fisico che si conferma mozzafiato. Pochi giorni però una sua foto è finita ancora una volta nel mirino degli haters: Taylor si è fatta immortalare con tanto di tutina dinanzi al suo frigo con alcuni lamponi tra le dite e la didascalia: “Chiudete tutto ma non il mio frigorifero”. Uno scatto divertente che è diventato immediatamente oggetto di polemica con alcuni followers che hanno sottolineato come il frigo della influencer sia vuoto. “I milioni e c’hai il frigo vuoto, che te magni le Louis Vuitton?” scrive un utente a cui segue il commento di un altro che scrive “mia mamma piange il cuore vedendo come è vuoto questo frigo”.

Taylor Mega: “ho paura del Coronavirus”

Polemiche a parte sul frigorifero semivuoto, anche Taylor Mega è molto preoccupata per l’attuale situazione dell’Italia tra i paesi più colpiti dalla diffusione del Covid-19. La influencer non nasconde affatto la sua preoccupazione, anzi ad un fan ha risposto: “siamo in due a essere terrorizzate, anche se cerco di continuare a trasmettere positività attraverso le mie storie. Non è facile per nessuno in questo momento e non nascondo che non lo è nemmeno per me”. Poche settimane fa, prima dello scoppiare della pandemia e delle regole e divieti imposti dal decreto del Governo, la Mega era stata alle Maldive con il compagno e poi a Parigi ma aveva precisato: “esco ma solitamente all’aperto. A Parigi sono uscita pochissimo, praticamente ho fatto sempre room service. Ma anche senza il virus sono una che sta sempre chiusa in casa”. Non solo, la Mega aveva presenziato all’evento di Jo Squillo in favore della festa delle donne in una Piazza Duomo a Milano deserta: “eravamo sette amiche. Avrebbe dovuto essere un evento enorme: è stato annullato e abbiamo deciso di fare un ritrovo fra amiche. Eravamo in sette e con le dovute precauzioni”.



