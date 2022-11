Taylor Mega, chi è l’influencer ed ex fidanzati/ Da Tony Effe ad Alberto De Pisis…

Chi è Taylor Mega?

Classe 1993, Taylor Mega, all’anagrafe Elisia Todesco, nata in una famiglia di allevatori di tacchini, è una delle influencer più seguite in Italia con 2,8 milioni di followers. Sin da piccola ha il sogno di sfondare nel mondo dello show business ed oggi può considerare di aver realizzato il suo sogno. Bellissima e con un fisico statuario, ha conquistato la popolarità televisiva partecipando, come ospite, all’ultima edizione della versione nip del Grande Fratello e all’Isola dei Famosi come concorrente. Taylor, inoltre, ha partecipato spesso, come ospite ed opinionista, anche ai programmi di Barbara D’Urso.

Giaele De Donà e Taylor mega, flirt prima del GF Vip 2022/ "Grandissima attrazione…"

L’influencer, tuttavia, ha fatto molto parlare di sè anche per la vita privata. Taylor non ha mai nascosto le proprie relazioni confermando anche di aver avuto un flirt con Giaele De Donà, concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Inoltre, pare aver avuto un feeling particolare anche con Giorgia Caldarulo.

Da Tony Effe al flirt con Alberto De Pisis: gli amori di Taylor Mega

La storia più lunga, tra quelle note, vissute da Taylor Mega è quella avuta con Tony Effe, cantante trap/rap del gruppo Dark Polo Gang. Dopo essersi conosciuti sui social, i due hanno avuto una relazione terminata dopo la partecipazione di lei all’Isola dei Famosi. I due, poi, hanno avuto anche un ritorno di fiamma. Taylor, tuttavia, in passato, ha avuto un flirt anche con Alberto De Pisis, concorrente del Grande Fratello Vip 2022 che non ha mai nascosto la propria omosessualità, ma che ha confermato di aver avuto una relazione proprio con Taylor.

Taylor Mega: amore libero con Alberto e Giaele del Gfvip/ "Lui gay al 100% e lei..."

Il nome della Mega è stato anche accostato a quello del rapper Sacky. Tuttavia, la scorsa estate, inoltre, l’influencer è stata accostata anche all’imprenditore milanese Vittorio Scala con cui è stata pizzicata più volte. Attualmente, tuttavia, non si sa se il cuore di Taylor sia libero o impegnato. L’influencer, infatti, protegge molto la propria vita privata.

LEGGI ANCHE:

Giaele De Donà, il marito paga la vacanza a Taylor Mega?/ Interviene l'influencer

© RIPRODUZIONE RISERVATA