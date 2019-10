Taylor Mega/ “Coccole cercasi” tra Giorgia Caldarulo o Erica Piamonte?

Taylor Mega alla ricerca di coccole. Proprio così la bellissima influencer da milioni di follower lancia un annuncio sui social: “coccole cercasi”. A risponderle i suoi follower che le lasciano una serie infinite di emoticon: dai cuoricini agli smiles, ma c’è anche chi commenta “Arrivano arrivano” oppure chi si propone per andargliele a fare! Chissà che all’appello della bella naufraga non risponda proprio Erica Piamonte, la ex gieffina che proprio in queste ore sui social ha lanciato un messaggio in codice che lascia presagire un possibile riavvicinamento con la Mega. “Mi sono arrivati dei fiori, chiaramente c’è il bigliettino e non so ancora come prendere questa cosa, devo metabolizzare un attimo” ha scritto Erica Piamonte nelle storie di Instagram dove ha condiviso con i suoi follower il bouquet di rose rosse. In tanti hanno immediatamente pensato che, dietro questo gesto, possa esserci proprio Taylor che in questo periodo si è allontanata dalla nuova fidanzata Giorgia Caldarulo.

Taylor Mega: “ho visto una presenza demoniaca”

Oltre al triangolo amoroso con Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo e la polemica in corso con Giorgia Venuturini, Taylor Mega in questi giorni è tornata protagonista in tv per raccontare un momento davvero particolare della sua vita. La bellissima influencer in un momento nero della sua vita ha raccontato di aver visto una presenza demoniaca accanto al suo letto: “mi è capitato di vedere una presenza demoniaca affianco al mio letto che si strofinava le mani ed era come se questa presenza demoniaca volesse prendersi la mia anima. Mi sono spaventata tantissimo”. Queste le dichiarazioni fatte dalla Mega a Mattino Cinque da Federica Panicucci. Ecco il racconto della ex naufraga: “ero a letto. Stavo dormendo. Ad un certo punto mi sveglio, però il mio corpo rimane immobile. Io avevo la coscienza sveglia e vedevo questa presenza demoniaca affianco a me, come una persona con un mantello nero, che si strofinava le mani e mi guardava a me, distesa”.

