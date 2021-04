Taylor Mega/ “Concorrente al Grande Fratello Vip? Non potrei! Con Mega Fitness…”

È un periodo molto prolifico per Taylor Mega. L’influencer e imprenditrice è ancora a Sharm el-Sheikh dove sta lavorando per la campagna della sua collezione di bikini. Ne svela i dettagli durante una chiacchierata col giornalista Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News. “Col brand di costumi ho iniziato 4 anni fa. Avevo questo sogno di questo brand di bikini quando ancora non lo facevano in tante. – ha spiegato Taylor Mega, chiarendo di aver poi abbandonato momentaneamente il progetto – perché non riuscivo più a gestire il marchio, ero sempre in Tv, facevo serate in giro per l’Italia.” Poi, quindi, la decisione di ripartire: “Invece quest’anno ho deciso di riprenderlo in mano, siamo venuti a Sharm per scattare la campagna”.

Taylor Mega ha poi smentito le voci su una sua possibile partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip: “Non sapevo neanche di essere tra i nomi dei possibili nuovi concorrenti ma non penso.” ha esordito, spiegando poi il motivo del suo no: “Stare chiusa un mese, due o tre è molto dura. L’ho fatto come ospite ed è stata l’esperienza più bella della mia vita, ma più mesi è complicato. Anche per i miei allenamenti: io ho bisogno di muovermi, di correre, non ce la farei.” Se il web e il fitness sono il suo mondo, la Tv la alletta al momento meno: “Futuro in Tv con un programma tutto dedicato a me su Real Time? Se capitasse ne sarei felice, per ora comunque ho già un bel da fare così!” ha spiegato, dicendo di non sentirsi adatta alla conduzione. “Il mio obiettivo è riuscire a lasciare un’impronta nelle persone che sembra una cosa banale ma è difficile. Far star bene le persone, anche attraverso il fitness.” ha poi concluso la Mega su RTL 102.5 News.

