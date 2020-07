Taylor Mega confessioni choc su Instagram/ “Ho fatto cose contro la mia volontà”

Taylor Mega e le sue confessioni. Nel corso della notte la bellissima influencer è tornata su Instagram per rispondere alle domande dei suoi fan e follower rivelando retroscena inediti sulla sua vita. Non è la prima volta che la Mega si ritaglia un pò di tempo da dedicare al suo pubblico rispondendo alle loro curiosità, anche se generalmente una volta pubblicate le sue risposte le cancella. Una scelta in parte comprensibile quella di Taylor che, aldilà delle polemiche, si è sempre dimostrata una ragazza schietta, sincera e diretta. Diciamo che la Mega non le manda a dire e ci mette sempre la faccia, anche quando i follower le fanno domande assurde come “hai mai infilato una cannuccia nel pe…e di qualcuno” con la influencer che ha replicato sconvolta “ma che c…zo di problemi hai?” – precisando poco dopo con un “no”! Una vita fatta di alti e bassi quella di Taylor Mega che anche durante il suo percorso televisivo a L’Isola dei Famosi e al Grande Fratello ha condiviso anche alcuni momenti molto difficili della sua vita, anche se durante il botta e risposta con i fan ha aggiunto qualche particolare davvero inedito. La Mega, infatti, ha rivelato di aver fatto qualcosa in passato contro la sua volontà seppur non chiarendo né precisando di cosa si tratta. Chissà che non possa raccontarlo in futuro o in una prossima diretta Instagram.

Taylor Mega choc: “qualche denuncia in arrivo”

Non solo, Taylor Mega durante questo lungo botta e risposta con i suoi follower ha risposto anche a domande più futili come quando qualcuno le ha chiesto se avesse mai perso la dignità durante una serata o se tra i suoi sogni c’è anche quello di fare la cantante. In entrambi casi la bellissima influencer ha risposto “si”. Spazio poi a domande più scioccanti, come quando un follower le ha chiesto se avesse mai ricevuto una denuncia e la Mega ha replicato rivelando “qualcuna è in arrivo”. C’è stato poi chi le ha chieste se fosse mai finita in prigione o se avesse commesso reati, ma Taylor ha raccontato di essere pulita, ma di essere finita in questura solo una volta per una notte intera. Non sono mancate poi domande sulla vita privata come quando qualcuno l’ha accusata di essere troppo appariscente e provocante, ma la influncer ha sottolineato di non aver mai perso la testa per un uomo sposato per un semplice motivo “rispetto troppo le donne. Tutte”. Infine sempre riferendosi alla sua vita privata, la Mega non ha nascosto di aver fatto diverse volte nella sua vita il classico “chiodo schiaccia chiodo” per superare una storia andata male. Del resto diciamolo alzi la mano chi non l’ha mai fatto?



