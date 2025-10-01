Taylor Mega racconta la verità sul congelamento ovuli: la sua forza e la sua fragilità commuovono i follower.

Taylor Mega ha sempre condiviso con i fan il suo difficile percorso per diventare mamma. La showgirl e influencer ha scoperto qualcosa di molto doloroso, l’impossibilità di aver figli in modo naturale in seguito a diverse problematiche, tra cui l’utero troppo sottile. In tutto ciò, non ha mai smesso di lottare per il suo sogno e ha continuato a parlare sui social di questo argomento delicato così da essere di conforto a chi come lei sta passando questo periodo difficile. “È stato un brutto colpo, vi dico la verità“, aveva detto poche settimane fa, confessando la voglia di avere un figlio sopra ogni cosa.

Giorgia Palmas: “Malattia durante le gravidanze? Ultimi mesi difficili"/ “Farei di tutto per le mie figlie”

Oggi, mercoledì 1 ottobre, Taylor Mega si è confidata di nuovo con i suoi follower pubblicando una foto commovente di lei in ospedale, in seguito ad un tentativo di congelamento ovuli: “Giornata intensa“, ha detto, “Ho appena fatto il prelievo per il congelamento degli ovuli, un percorso che ho scelto per me stessa, per il mio futuro e si spera domani per un/a futuro/a mini me“. Sfortunatamente, il risultato non era quello sperato.

Raffaello Tonon vittima di body shaming: "Attaccato per i kg in più”/ “Ecco cosa mi ha ferito”

Taylor Mega svela il risultato del prelievo: “Un solo ovulo buono“

Dopo i prelievi per capire se avrebbe potuto congelare i suoi ovuli, Taylor Mega ha svelato i risultati: “Il risultato? Un solo ovulo buono. Non è quello che speravo dopo tutte le siringhe, gli ormoni, e l’attesa“, spiega sui social, “Probabilmente dovrò ricominciare tutto da capo – un altro ciclo, altre iniezioni, altra pazienza“. Poi continua, ammettendo di essere giù di morale: “È un momento di sconforto, non lo nascondo. Ma è anche un momento di speranza (1 è sempre meglio di niente)“. Nonostante ciò, l’influencer non vuole arrendersi e continuerà nel suo viaggio verso la gravidanza. Nel suo post si rivolge poi alle donne che come lei stanno lottando per diventare mamme: “A tutte le donne che stanno affrontando questo viaggio: vi vedo e vi capisco. Non siamo sole“.

Alba Parietti: “Lucrezia Lante? Ha detto una falsità”/ “Fabrizio Frizzi voleva querelare Selvaggia Lucarelli”