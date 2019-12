Taylor Mega contro Antonella Elia/ “Aberrante che questa donna getti fango su…”

Dopo il durissimo scontro in tv a Non è la D’Urso, Taylor Mega si scaglia nuovamente contro Antonella Elia. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, la Mega, pur senza fare il nome della Elia, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. L’incluencer, dopo aver ricordato a tutti di essere anche una modella, un personaggio televisivo, un’intrattenitrice di serate e un’imprenditrice, ringrazia il pubblico televisivo che ha perfettamente capito il suo modo di essere dandole ragione nel confronto con la Elia. Stanca, poi, di essere indicata come una persona che no fa nulla dalla mattina alla sera, Taylor annuncia che, presto, aprirà un contest per scegliere una personsa che trascorrerà con lei due giorni potendo così dimostrarea tutti quanto siano impegnative le sue giornate. “Trovo aberrante che questa donna abbia gettato del fango anche sul fatto che io abbia devoluto tutto il mio cachet in beneficienza a favore di un’associazione che lotta contro la violenza degenere”, spiega Taylor Mega.

TAYLOR MEGA: “CHIEDO SCUSA AI MIEI FOLLOWERS PER ESSERE STATA ASSENTE”

Taylor Mega, poi, sempre su Instagram, ha condiviso una serie di storie dei fans che si sono schierati dalla sua parte sostenendola durante lo scontro con Antonella Elia ed è proprio ai followers che l’influencer chiede scusa. “Io mi sento che devo fare delle scuse a tutti voi perchè non ho fatto stories, sono stata un po’ assente, non ho pubblicato foto per un po’ di giorni, ma non sono stata molto bene e volevo anche ringraziarvi perchè sto guardando foto e video in cui mi avete taggata ieri sera”, spiega Taylor. La Mega, poi, colpita dall’affetto dei fans, ringrazia tutti aggiungendo che vorrebbe rispondere a tutti. Poi aggiunge: “vorrei pubblicare la lettera che ha scritto mia mamma che è sempre voluta restare fuori da queste dinamiche. Però, chiaramente, sentendo gli insulti ricevuti dalle proprie figlie, non ci ha capito più niente e ha voluto scrivere questa lettera e la ringrazio”, conclude una commossa Taylor. Lo scontro con Antonella Elisa, dunque, finirà qui o ci sarà un nuovo capitolo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA