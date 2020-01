Taylor Mega contro Antonella Elia/ “Questo è l’ingresso che ti meriti!” (GF Vip)

Taylor Mega contro Antonella Elia. Dopo il primo round durante #Cr4 – La Repubblica delle donne, arriva la “risposta” con protagonista la biondissima influencer. L’ex valletta di Mike Bongiorno nel corso del programma condotto da Chiambretti, era stata particolarmente chiara su ciò che pensava di Elisia (vero nome di Taylor): “Io non vorrei essere una vecchia bacchettona, ma in questo caso mi sento tale. Mancate di un vero messaggio per i vostri coetanei. La bellezza così sfrontata è così diseducativa. A me di vedere il vostro culo e le vostre tette non me ne frega un cavolo. E se ci fosse un uomo svestito e tatuato io direi la stessa cosa. Non vuol dire che bisogna essere tutte mignotte. Non vi dico che siete mignotte per carità. Ma non è che dobbiamo essere tutte mignotte nel 2019”.

Taylor Mega VS Antonella Elia: “Questo è l’ingresso che ti meriti!”

Da quelle esternazioni di Antonella Elia, le sorelle Mega erano rimaste particolarmente colpite. “Ma mignotta è una parola di uso comune. L’ho detto in modo generico. Certo voi rappresentate un po’ questo stereotipo della mignotta. Comunque io dalla parte vostra non ci sto”, aveva continuato l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo un po’ di settimane, finalmente Taylor Mega ha avuto modo di “vendicarsi”. L’opinionista di Barbara d’Urso con la passione per lo spritz, ha commentato l’ingresso nella Casa di Antonella, particolarmente bizzarro: “Sì, questa è l’entrata che meritavi, proprio questa”, ha commentando Taylor. La ex di Non è la Rai ha anche raccontato per quale motivo ha deciso di fare il GF Vip: “Lo faccio per i soldi, altro che ‘mettermi alla prova’, sono una mercenaria!” Anche su quello che il pubblico percepirà della sua personalità, Antonella Elia ha ben pochi dubbi: “Verrà fuori il peggio di me e non sarà gratificante, appena apro bocca scateno il caos. Semino vento e raccolgo tempesta”. La showgirl esclude assolutamente di potersi innamorare nella casa, non solo perché è felicemente fidanzata con l’attore Pietro Dalle Piane, ma anche perché: “Non amo i miei colleghi, sul lavoro si creano rapporti falsati”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA