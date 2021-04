Taylor Mega contro parrucchieri/ “Spiego sempre come fare i capelli, non sono capaci”

Taylor Mega, l’accusa contro i parrucchieri: è polemica sui social

Taylor Mega è ancora sotto i riflettori. Questa volta a causa di una Instagram story che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale in cui critica i parrucchieri e il loro lavoro. “Pian piano vi dirò tutti i miei trucchi sui capelli perché vedo che vi interessa tantissimo” inizia la modella, riferendosi a quelle persone che le chiedono consigli su come tenere in ordine i capelli. “Quando vado dal parrucchiere spiego sempre come spazzolarli e come phonarli perché la maggior parte dei parrucchieri non lo sa fare” ha concluso l’imprenditrice. Le sue affermazioni hanno scatenato non poche critiche.

Il video pubblicato dall’influencer su Instagram ha fatto il giro del web e i commenti di milioni di persone non sono affatto positivi. “Giustamente lei va dal parrucchiere ma dice lei come si lavora…” scrive qualcuno. “Grazie per i tuoi consigli” commenta qualcun altro, nascondendo un filo di sana ironia. “Non so come ho fatto fin ad ora a vivere senza i tuoi trucchi sui capelli” è un altro dei commenti. “Parrucchieri avete capito??? Vergogna all’ennesima potenza” dice un altro contatto, senza peli sulla lingua.

Taylor Mega ha svelato di avere un disturbo ai capelli

A commentare il video di Taylor Mega c’è anche qualche parrucchiere. Uno dei commenti più esilaranti è stato quello di una professionista del settore che ha scritto: “Io sono parrucchiera, se mi apparisse alla porta le darei spazzola e phon e le direi ‘fai tu’”. Come biasimarla? Alcuni appartenenti alla categoria possono essersi sentiti offesi dal commento fatto da Taylor. La modella ha dei capelli biondi lunghissimi e bellissimi, che sembrano sempre molto curati. Per una modella e influencer, infatti, i capelli sono anche un fattore di bellezza molto importante.

Non tutti sanno, però, che Elisa Todesco ha una particolare ossessione in merito ai propri capelli. Guardando un servizio de Le Iene in cui si parla di tricotillomania, l’ossessione verso i propri capelli, che porta anche a torcerli, torturarli e danneggiarli seriamente. La Mega, però, si limita ad attorcigliarli e tirarli: per fortuna, ha rassicurato tutti i suoi fan confessando che non è mai arrivata a strapparseli, come invece hanno raccontato alcune ragazze, protagoniste del servizio del programma di approfondimento e attualità in onda su Italia 1.



