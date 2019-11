Taylor Mega/ “Da bimba mi prendevano in giro perché miei vestiti non erano di marca”

Taylor Mega è senza ombra di dubbio una delle influencer più seguite ed apprezzate in Italia. La giovane, spesso e volentieri condivide la sua vita con i follower, chiedendo loro di farle delle domande anche sugli aspetti più privati e personali della sua persona. La Mega, nonostante l’apparenza forte, sensuale e di “rottura”, ha ampiamente dimostrato di essere una ragazza di cuore, molto sensibile e capace di grandissimi gesti di altruismo. La bionda ha anche confessato di avere avuto problemi con la droga e il cibo, soffrendo di disturbi alimentari che ancora oggi combatte. Ecco perché, dietro la “scorza” da donna intraprendente, si “nasconde” un’anima particolarmente fragile. Ma per quale motivo Taylor ha deciso di crearsi una bella “corazza”? “Ci pensavo proprio oggi…Credo che il mio carattere forte derivi dal fatto che da piccola non venivo mai considerata come la bella ragazza a cui tutti vanno dietro…Anzi, mi prendevano spesso in giro”.

Taylor Mega: ecco perché da piccola la prendevano in giro

Questa risposta di Taylor Mega ha scatenato la tipica curiosità di follower ed estimatori, cercando di comprendere cosa si “nasconde” dietro il suo atteggiamento particolarmente forte. Andando indietro nel tempo, proprio la diretta interessata ha voluto “risolvere l’arcano”, raccontando di essere stata una bambina molto timida e di avere sofferto l’atteggiamento irruente degli altri coetanei che si prendevano gioco di lei proprio per queste sue reazioni. “Perché da piccola mi prendevano in giro? Perché (purtroppo) i miei mi tagliavano sempre i capelli corti per via del mio vizio di girarmi sempre i capelli (l’avevate notato?), aggiungiamo il fatto che non ho un carattere grazioso, dolce o delicato quindi dicevano che ero un maschio. Poi, perché non mi vestivo mai firmata”. Anche per questo, crescendo ha cercando di “prendersi” quello che le è stato tolto da piccola: “Oggi ho i capelli che mi arrivano al sedere e i vestiti che porto ora li vedete tutti – ha concluso lei – Ma li ringrazio perché è anche grazie a loro se oggi sono così affamata”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA