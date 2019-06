Taylor Mega, Daniele Dal Moro e la droga/ Lui: “Ho rischiato di tutto”

Taylor Mega e Daniele Dal Moro si sono avvicinati molto all’interno della casa del Grande Fratello 2019 dove si sono ritrovati a parlare del loro passato “pericoloso”. Entrambi, infatti, condividono delle esperienze di vita molto forti che li hanno portati per un certo periodo a percorrere delle strade sbagliate. A confessarlo è stato il concorrente veronese che alla bella influencer ha rivelato: “ho vissuto delle esperienze che è meglio non vivere. Le persone con le quali giravo erano poco raccomandabili”. Daniele Dal Moro si è lasciato andare parlando del suo passato burrascoso di cui aveva fatto già trapelare qualcosa la scorsa settimana. Il concorrente veronese del GF 16 ha continuato raccontando quel periodo difficile della sua vita: “giro tanto per lavoro. E giro da solo da quando ho diciassette anni. Dai quattordici ai ventitré sono stato pazzo. Poi sono stato male e mi hanno detto che se volevo arrivare ai trenta dovevo cambiare vita”.

Taylor Mega a Daniele Dal Moro: “Hai rischiato un infarto?”

Le confessioni di Daniele Dal Moro hanno spinto Taylor Mega a domandargli l’impensabile. La bella influencer, infatti, parlando col concorrente veronese gli ha chiesto: “hai rischiato un infarto?”. Ecco la replica di Daniele: “Ho rischiato qualsiasi cosa”. Poi il concorrente ha aggiunto una serie di dettagli parlando anche del padre, Gian Pietro Dal Moro deputato del PD Gian Pietro: “mio padre è un parlamentare e io ero un mezzo delinquente diciamo che cozza un po’ la cosa”. Solo pochi giorni fa, infatti, Daniele si era lasciato andare ad una serie di confessioni con Vladimir Luxuria, ma il Grande Fratello era intervenuto tagliando i video e chiudendo i microfoni. Questo brutto periodo della vita però ha spinto Dal Moro a pensare positivo: “Stare male mi ha aiutato a non fare il cretino”.

Taylor Mega e la droga: “Ho iniziato a 14 anni”

Anche Taylor Mega recentemente dopo l’esperienza a L’isola dei Famosi si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Un’intervista confessione per la influencer, che ha rivelato una serie di dettagli su un momento davvero dolorosa della sua vita. “Ho passato un periodo molto difficile da ragazza. Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere, poi a 17 anni ho rotto con il fidanzato di cui ero molto innamorata, sono andata in down totale e mi sono buttata sulle droghe pesanti” ha detto la bellissima Taylor. Ma non è finita qui, visto che la bella modella e testimonial ha toccando il fondo arrivano a consumare anche l’eroina. “Questo periodo è durato sei mesi, poi sono riuscita a smettere solo con la forza di volontà” precisa la influencer che non nascosto come sia stato difficile all’inizio: “il malessere che provi in quei momenti è devastante, ma dopo altri tre mesi ne sono uscita totalmente. Anche perché mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo. Ce l’ho fatta da sola, mi si è attivato un meccanismo che mi ha permesso di eliminare dalla mia vita le persone con cui mi drogavo”.



