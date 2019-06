Taylor Mega, docce e saune hot/ Video: per il pubblico è la più sexy del GF!

Docce e saune hot: Taylor Mega ha portato quel pizzico di pepe che fino a una settimana fa è mancato al Grande Fratello 16. La bionda influencer, oltre a inserirsi nelle varie dinamiche tra concorrenti con osservazioni e giudizi arguti, ha conquistato la platea televisiva grazie alle sue più che perfette curve mozzafiato. Per l’occasione, è riuscita a trovare anche una perfetta spalla in Erika, sua inseparabile compagna di avventure, di allenamenti, coccole e docce da capogiro. Nelle ultime ore, in particolare, le due concorrenti del Grande Fratello 16 si sono concesse una sexy doccia in coppia, che ha mandato su di giri il pubblico in ascolto e gli internauti sul web. Taylor Mega, per l’occasione, ha inoltre sfoggiato un mini bikini di colore rosso, il quale, spostandosi a causa del getto dell’acqua, ha messo in evidenza le sue curve mozzafiato. Ma la presenza dell’influencer non ha scatenato i bollenti spiriti dei soli telespettatori di Canale 5: Gennaro Lillio, vittima del fascino della Mega, è ormai ai ferri corti con Francesca De Andre.

Taylor Mega: non solo docce

Sguardi ammiccanti, curve mozzafiato, docce e saune hot: Taylor Mega si conferma la concorrente più affascinante dell’ultima edizione del Grande Fratello. Sui social, però, l’influencer non è nota soltanto per le sue docce e sono in molti ad elogiarla anche per un lato che troppo spesso ama tenere nascosto. Su Twitter, in particolare, ormai da molte ore il pubblico non fa che sottolineare lo straordinario carattere della nuova arrivata, che se solo avesse avuto l’opportunità di far parte del cast iniziale del reality, avrebbe di certo dato al programma un enorme contributo. “Proporrei uno scambio equo Taylor Mega al posto della De Andrè… gentilmente grazie #gf16”, scrive un telespettatore. “Taylor, unico caso di non concorrente che … vincerà il #gf16, anzi mi correggo, lo ha già vinto!”, aggiunge un internauta. E poi ancora: “Non seguo i ragazzi assiduamente, ma penso che a questo punto Taylor Mega avrebbero potuto inserirla dall’inizio. A me piace tantissimo. Bella, simpatica, mai troppo e mai volgare. Davvero caruccia”. Taylor Mega è la vincitrice morale del Grande Fratello 16? A questo link il video della sua doccia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA