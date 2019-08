TAYLOR MEGA E ERICA PIAMONTE STANNO INSIEME?/ Foto a seno nudo scatena il web

Taylor Mega torna a stupire su Instagram. Questa volta la ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha puntato su una foto in topless in compagnia di Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16. Nessuna ‘tetta’ in bella vista, visto che entrambe si ricoprono le loro forme con le mani. Ad accompagnare la foto una semplice didascalia ‘my girlfriend’ (la mia ragazza). La foto, manco a dirlo, ha scatenato subito il mondo del gossip: Taylor e Erica stanno insieme? Non è dato saperlo, una cosa è certa le due ragazze sono in vacanza insieme a Capri. Non si contano però i commenti critici e non dei follower di Taylor Mega: a cominciare da “Che roba brutta la figa!” a chi ironizza sullo scatto “È un tête-à-têteHa più coppe questa foto che il Napoli in tutta la sua storia calcistica”.

Taylor Mega e Erica Piamonte, la domanda di un fan: ‘siete lesbiche?’

Lo scatto di Taylor Mega e Erica Piamonte a seno coperto non è passato assolutamente inosservato ai follower della ex naufraga che hanno commentato complimentandosi con le ragazze, ma anche ipotizzando che tra le due possa esserci del tenero. “Tanta roba” scrive uno, mentre un altro utente chiede: “Ma state insieme?? Siete lesbiche?”. La domanda scatena la curiosità dei follower, ma anche la loro ilarità come una serie di risposte: da “sono scopa*miche” a “sono della stessa agenzia di escort…”. C’è anche chi difende Taylor: “è etero! è una semplice foto” oppure chi sottolinea “è lesbica perché si è fatta questa foto? che mentalità ragazzi… e comunque se fosse lesbica non sarebbe un problema”. In realtà non dimentichiamo che Erica Piamonte al Grande Fratello 16 parlando della propria sessualità aveva chiaramente detto di essere bisessuale e anche Taylor Mega non ha nascosto di aver avuto in passato delle relazioni con donne.

Taylor Mega lesbica? “Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo”

Parlando della sua sessualità, Taylor Mega un pò di tempo aveva risposto ad alcune domande dei suoi followers precisando i suoi gusti: “Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne” aveva detto la ex naufraga. “Potrei dire di essere bisex perché fa figo, ma sono troppo real per dire cose per convenienza. Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità” aveva risposto la bellissima Taylor che, parlando d’amore non ha avuto paura di affermare: “Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo. Potrei innamorarmi di una persona con molti più anni di me come di un ragazzino di 18 anni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 13 Ago 2019 alle ore 12:02 PDT





