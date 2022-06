Taylor Mega è fidanzata? / “Se vado a fare un aperitivo, nessuno si avvicina…”

Taylor Mega si racconta in un’intervista a Radio Deejay

E’ uno dei personaggi tv femminili più divisivi della tv made in Italy e al contempo una delle icone del web nostrane più influenti degli ultimi anni, parliamo di Taylor Mega, che, reduce da una serie di format tv a cui ha preso parte di recente, tra cui L’isola dei famosi, i talk di Barbara D’Urso come Pomeriggio 5, Live e Domenica Live, è tornata a raccontarsi ai microfoni di Radio Deejay. Nell’intervento registrato al format Say Waaad?, in particolare Taylor ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, senza risparmiarsi tra le altre cose sui motivi alla base della sua singletudine.

Incalzata dalle domande dello speaker Wad di Radio Deejay, quindi, Taylor ha esordito toccando il tema degli haters, che non mancano mai in rete, soprattutto per influencer divisivi come lei: “Questo in generale per tutti, però devo dirti che ultimamente sono più le persone che mi amano che non quelle che mi odiano. Quelli che ti odiano comunque per perché vuol dire che stai spaccando. O si sono abituati alla mia figura e quindi odiano un po’ meno.”. E la domanda che sorge ora spontanea è: che Taylor Mega sia totalmente libera, anche sentimentalmente? “Si, sono free totalmente, nell’anima, nello spirito, nel corpo”, dichiara. Poi, soffermandosi sulla singletudine che la caratterizza all’età di 28 anni, l’influencer che muoveva i primi passi in rete a 15 anni fa sapere che oggi preferisce concentrare le sue energie sul lavoro: “Ma non c’è gossip ultimamente. Vivo molto alla giornata, mi piace incontrare gente nuova, così, molto naive. Ma un rapporto stabile no perché in questo momento sono molto concentrata sul mio lavoro, quindi dedico tutte le mie energie sul lavoro piuttosto che su una relazione. Ma magari questa è una scusa per dire che non ho ancora incontrato la persona giusta…”.

La singletudine raccontata da Taylor Mega: spunta il politically correct

Proseguendo poi l’intervento, restando in tema sesso forte, Taylor Mega non nasconde di avvertire delle paure negli uomini nutrite verso il sesso debole: ” Sai cosa noto in questo periodo? Che gli uomini sono molto più paurosi. Non fanno il primo passo, uno slancio, niente. Sono molto titubanti, ecco. Non so se è un problema mio o di tante donne, ma hanno paura di farsi avanti”. Che quindi sia single per via del mancato coraggio degli uomini a farle avances? “Se vado a fare un aperitivo, nessuno si avvicina. Ovvio che guardano, ma fare il primo passo per presentarsi no. Sono intimoriti”, dichiara la modella. E Wad rende pubblico il messaggio di un radioascoltatore: “Ora gli uomini hanno un po’ paura a muoversi perché parte la denuncia”.

A fare eco al messaggio, è proprio l’ospite a Radio Deejay. A conclusione dell’intervento, infatti, Taylor Mega conclude consigliando al sesso forte: “È vero, ora gli uomini con tutto questo politically correct, tutte queste cose… sono spaventati. Poi sta alla persona capire il limite. Se ti avvicini in maniera simpatica, carina, ci sta. Se esageri è ovvio che sei passibile di denuncia, se vai e tocchi il culo…”.













