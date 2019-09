Taylor Mega e Giorgia Caldarulo fidanzate/ Erica Piamonte: “non ti fai schifo?”

Taylor Mega è uscita allo scoperto con la nuova fidanzata Giorgia Caldarulo. A lanciare lo scoop qualche giorno fa è stato Riccardo Signoretti che a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso ha rivelato di avere delle foto di un bacio tra la ex naufraga de L’Isola dei Famosi e una ragazza. In tanti inizialmente hanno pensato potesse essere Erica Piamonte, la ex concorrente del Grande Fratello 16, che quest’estate ha fatto coppia fissa con l’influencer, ma in realtà si tratta di un’altra donna. Di chi si tratta? Si Giorgia Caldarulo, vecchia conoscenza del pubblico di Uomini e Donne visto che la bellissima ragazza ha partecipato come corteggiatrice del tronista Paolo Crivellin. La foto del bacio tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo ha immediatamente fatto il giro del web con l’influencer che ha commentato a caldo: “in questo momento sto lavorando e non ho tempo di spiegare nulla…È un tema delicato e non semplice da affrontare”.

Taylor Mega fidanzata: “è un tema molto delicato”

Le foto del bacio di Taylor Mega e Giorgia Caldarulo pubblicate dal settimane Nuovo hanno naturalmente scossa l’influencer che ha deciso di raccontare come stanno davvero le cose con un lunghissimo messaggio condiviso nelle Instagram Stories. “Vorrei affrontare il tema del gossip di oggi nel modo giusto senza far casini. È un tema molto delicato, ho provato a parlarne più volte nelle mie storie, anche se in maniera molto leggera. In questo momento mi sto frequentando con una persona, però non avrei voluto che uscissero queste foto perché la mia famiglia non era al corrente di questo mio lato. In più c’è anche un’altra persona che non avrei voluto far soffrire”. Le foto, infatti, hanno avuto delle conseguenze sia con la famiglia di Taylor ma anche con la ex fidanzata Erica Piamonte che sui social è letteralmente sbottata alla viste del bacio.

Erica Piamonte contro Taylor Mega: “Ma tu non ti fai schifo? “

Erica Piamonte, la ex concorrente del Grande Fratello 16, è letteralmente sbottata sui social dopo aver visto la foto del bacio tra Taylor Mega e la fidanzata Giorgia: “Sto veramente di mer*a, ma da quanto sono incaz***a non mi viene neanche da piangere. E le mie domande sono: ‘Ma tu non ti fai schifo? Tu veramente non ti vergogni?”. Non solo, la ex gieffina ha raccontato il suo rapporto con la influencer: “siamo state tutta l’estate insieme, e chiaramente non eravamo solo amiche, perché questa cosa non si poteva dire perché i suoi genitori non gradivano. E invece queste foto le gradiscono i tuoi genitori? Ah queste sì…”. Poi la Piamonte ha anche commentato la nuova fidanzata: “Ehm…chi caz*o è questa? Chi caz*o è? Cioè io giuro non l’ho mai sentita nominare. Me lo avesse almeno accennato. Sai com’è, mi sarei fatta almeno un’idea, perlomeno. Io non so neanche da dove esce questa e soprattutto con quale coraggio fino a ieri sera messaggi, ‘amore, mi manchi’ , cuori. Certo certo. Sai cosa devi fare secondo me, te? Te ti devi solamente sotterrare”. Dal canto suo Giorgia Caldarulo ha replicato alle parole di Erica precisando: “ho conosciuto Taylor Mega da single: non ho mancato di rispetto a nessuno, non lo farei mai nella mia vita”.



