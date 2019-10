Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate/ L’influencer: “sto bene da single”

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate. La storia d’amore tra la l’influencer e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è giunta al capolinea dopo solo 1 mese di conoscenza. A darne il “triste” annuncio è stata proprio Taylor intenta a rispondere ai fan su Instagram. “Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi mi rendo conto che sto troppo bene da single” ha detto la bellissima influencer nelle storie di Instagram mettendo la parole “fine” alla relazione con Giorgia. La relazione tra le due era nata solo 1 mese fa e venuta alla ribalta mediatica per via di alcune foto pubblicate da un noto settimanale. Foto che avevano scatenato la gelosia e la reazione di Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16, che proprio con la Mega aveva intrecciato un’amicizia “particolare”.

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, storia vera o fittizia?

Il bacio tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo ha innescato una serie di polemiche a distanza con Erica Piamonte; polemiche che poi sono approdate in televisione durante i programmi “Live – Non è la D’urso” e “Pomeriggio Cinque” di Barbara d’Urso dove le tre ragazze hanno partecipato per confrontarsi. In particolare Erica Piamonte ha dato la sua versione dei fatti precisando che tra lei e Taylor ci fosse qualcosa di più di un’amicizia e che la storia con Giorgia fosse solo un’invenzione mediatica. A pensarla in questo modo anche tantissime altre persone che non hanno mai creduto alla storia tra Taylor e Giorgia, storia definita solo come un modo per attirare l’attenzione mediatica ed aumentare follower su Instagram. Questa versione dei fatti è stata a lungo dibattuta nei programmi di Barbara d’Urso con accese discussioni e confronti come quello avvenuto con Giorgia Venturini e del fotografo Alan Fiordelmondo che si sono concluse con una querela e una diffida ai danni di Taylor. L’ultimo attacco, in ordine temporale, ai danni della coppia e in particolare a Giorgia Caldarulo è arrivato da Megghi Galo a Pomeriggio Cinque: “come fanno a lasciarsi se non sono mai state insieme?”.

