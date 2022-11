Taylor Mega e Sofia Giaele De Donà, weekend hot in barca/ Gli scatti confermano…

Taylor Mega e Sofia Giaele De Donà, gli scatti confermano il flirt

Taylor Mega e Sofia Giaele De Donà hanno avuto un flirt. Sono state loro stesse a fornire succosi dettagli della loro frequentazione. Ora il Settimanale Chi in edicola da questa settimana conferma la loro relazione pubblicando gli scatti della loro vacanza insieme. La scorsa estate Taylor Mega e Sofia Giaele De Donà hanno trascorso del tempo assieme a Capri. Entrambe erano ospiti di una villa sull’isola e hanno approfittato di un pomeriggio di sole per fare un giro in barca dalle parti di Nerano. Negli scatti pubblicati si nota la loro intesa. Taylor e Sofia sono state paparazzate mentre erano su uno yacht a prendere il sole. Qualcosa è successo tra loro durante quella vacanza tanto che Sofia Giaele De Donà aveva rivelato: “Passava nuda in camera e qualcosa è capitato. Ci siamo divertite”. In un’intervista recente Taylor Mega ha infatti spiegato che proprio in occasione di quella vacanza in solitaria con Sofia tra loro sarebbe scattata un’attrazione reciproca: “L’ho conosciuta in Sicilia, insieme al marito. Lo scorso anno poi ci siamo fatte da sole una vacanza a Capri e lì è scattata l’attrazione”.

Durante una puntata, Sofia Giaele De Donà ha svelato alcuni retroscena sulla vacanza trascorsa a Capri: “Amore hai visto Alfonso che ha parlato della vacanza a Capri costata più di 30.000 Euro? Sì, è stata fatta con chi sai tu. La persona che conosciamo entrambi e che è popolare. Tutto ok, però non mi va che passi che lei si fa pagare le vacanze da mio marito. Perché lui è generoso, ma non è che paga tutte le vacanze a tutti. Che poi quella cosa della vacanza lì è riferita ad un mese in cui ho speso una determinata cifra. Alcune cose le ho pagate io, altre la mia amica e altre ancora in collab. In un mese sono arrivata a spendere tot. Questa mia amica qui non ha problemi di soldi e si può pagare tutto da sola fidatevi”.

Bradford Beck ha pagato la vacanza a Capri a Taylor Mega?

E’ stato Bradford Beck a pagare la vacanza a Taylor Mega? Il conduttore Alfonso Signorini in una puntata del Grande Fratello Vip aveva confermato il fatto che Sofia aveva trascorso un weekend a Capri con un’amica senza fare il nome di Taylor Mega: “Non faccio il nome di questa amica, se vuole lo dirà lei, ma in questi tre giorni tra ristorante, champagne e barche hanno speso in due 30mila euro e il marito è stato ben contento di pagare la vacanza a lei e a questa sua amica”.

Giaele ne avrebbe parlato dopo la puntata lasciando intendere l’identità che avrebbe a che fare con un nome già citato dalla Vippona, ovvero quello dell’amica Taylor Mega. La stessa sarebbe poi intervenuta nella notte postato una Story che ha successivamente cancellato, ma che gli amici di Twitter hanno prontamente acciuffato. Taylor Mega aveva infatti chiarito che la vacanza se l’era pagata da sola e che Bradford Beck non era intervenuto economicamente: “Ognuno si era pagata il suo”, aveva chiarito.

