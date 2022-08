Taylor Mega e Tony Effe, ritorno di fiamma?/ Insieme in un video: “Ci risiamo”

Taylor Mega e Tony Effe di nuovo insieme? Il video condiviso dall’influencer

La vita sentimentale di Taylor Mega potrebbe essere ad un punto di svolta e si accende il gossip su di lei. La giovane influencer non manca mai di condividere ritagli di vita quotidiana attraverso foto e video pubblicati sui propri profili social. In questo caso è TikTok a regalare una ventata di speranza e gioia per i suoi numerosissimi followers: la ragazza, infatti, pare abbia ritrovato l’amore nuovamente al fianco di Tony Effe. A confermarlo un video da lei condiviso sulla nota piattaforma, dove si mostra al fianco del rapper con cui ha condiviso un sentimento in passato.

L’ipotetico ritorno di fiamma ha scatenato i followers della coppia, che hanno inondato di messaggi e commenti felici il video condiviso da Taylor Mega. A confermare il riavvicinamento è anche una frase pronunciata dalla ragazza ma coperta da una voce elettronica. “Here we go again“, ovvero “ci risiamo“: i due hanno deciso di concedersi una seconda possibilità?

Taylor Mega e Tony Effe: dalla rottura all’ipotetico ritorno di fiamma

La storia d’amore tra Taylor Mega e Tony Effe continua dunque a far parlare di sé, dopo aver fatto tanto sognare i loro numerosissimi followers. Belli, giovani, famosi ed innamoratissimi, hanno spesso condiviso video o foto di coppia sui social per rendere anche i fan partecipi del loro amore e della loro quotidianità. L’improvvisa rottura, tuttavia, è arrivata all’inizio dello scorso anno. Era stata la stessa influencer ad annunciarlo in diretta radio a RTL 102.5: “Non lo seguo più sinceramente, non mi interessa. Quando una storia finisce, poi finisce“.

Ora, però, qualcosa è cambiato. I due dopo vari tira e molla hanno forse compreso quanto sia forte il sentimento che li lega e vorrebbero concedersi una seconda possibilità. In realtà non c’è stata un’effettiva ufficializzazione del ritorno di fiamma: tuttavia il video da lei condiviso da TikTok sembra valere più di mille parole o di un annuncio social.













