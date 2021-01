Taylor Mega e Tony Effe si sono lasciati/ Web influencer conferma sui social, ma…

E’ finito l’amore tra Taylor Mega e Tony Effe. La influencer ed opinionista di diversi programmi televisivi e il componente della Dark Polo Gang si sono lasciati. La conferma è arrivata direttamente dalla Mega sui social durante un botta e risposta con i fan. In realtà i follower della bellissima Taylor avevano notato da diversi giorni un allontanamento tra i due e durante una diretta Instagram la web influencer ha deciso di dire tutta la verità rispondendo ai fan più attenti e curiosi. Durante un “ask” di Instagram, ossia delle domande dirette, un fan le chiesto se fosse ancora fidanzata, ma la Mega è uscita allo scoperto confermando che la storia d’amore con il componente della Dark Polo Gang è terminata. L’opinionista di Barbara d’Urso non ha precisato i motivi che hanno spinto la coppia a lasciarsi sottolineando che le storie a volte finiscono. Non è la prima volta che la coppia si è lasciata, visto che in passato Taylor e Tony si erano già allontanati dopo una prima relazione. Nonostante tutto però la web influencer ha sottolineato come la relazione con Tony Effe sia stata bellissima precisando che il rapper sarà sempre nel suo cuore. Al momento Tony Effe non ha replicato né precisato come mai sia finita la relazione con l’opinionista di Barbara d’Urso, chissà se nei prossimi giorni il componente della Dark Polo Gang non possa rilasciare qualche dichiarazione.

Taylor Mega, gli amori della bellissima web influencer

Taylor Mega è tornata single dopo la fine della storia d’amore con Tony Effe. Dopo un tira e molla la coppia si è nuovamente lasciata con la ex naufraga de L’Isola dei Famosi che tramite i social ha confermato la cosa. Prima del componente della Dark Polo Gang, la bella Taylor era stata legata a due donne: Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Due relazioni che hanno fatto discutere con Taylor Mega che si è definita libera di vivere i suoi amori. Prima delle due donne, la influencer ha avuto un flirt con l’imprenditore Flavio Briatore e con il rapper Sfera Ebbasta. Che dire, ora la Mega è pronta a vivere nuovi amori e avventure! Intanto si gode il sole e il caldo di Dubai dove si è recata per un progetto di lavoro top-secret.



