Taylor Mega e Tony Effe/ Travolti dalla passione sul Lago di Como tra baci e..

Si sono ritrovati e non vogliono più lasciarsi. A quanto pare Taylor Mega e Tony Effe si sono ritrovati in questo periodo di quarantena e ai primi momenti di libertà si sono lasciati andare alla passione ma non tra le quattro mura di casa bensì in barca sotto l’occhio attento dei riflettori dei paparazzi di Chi che nel numero di oggi pubblica “le immagini esclusive della passione ritrovata”. Una delle foto tra baci ed effusioni hot in barca sul lago di Como è stata pubblicata anche sul profilo social ufficiale del settimanale che scrive: “Weekend di passione per Taylor Mega e il fidanzato, il rapper Tony Effe: i due, che si sono riavvicinati durante la quarantena, dopo un periodo di crisi, ormai sono inseparabili e hanno trascorso un weekend bollente sul lago di Como”.

TAYLOR MEGA E TONI EFFE TRAVOLTI DALLA PASSIONE SUL LAGO DI COMO

A quanto pare le foto pubblicate sul nuovo numero di Chi sono relative proprio al fine settimana scorso in cui i due si sono ritrovati insieme sul Lago di Como. Nessun indizio social per la loro uscita insieme ma a documentare tutto ci ha pensato il settimanale che scrive: “Scambio di baci roventi tra l’influencer e il rapper a bordo di un motoscafo noleggiato per poter restare in intimità in mezzo al lago. La risposta del cantante della Dark Polo Gang alla sua ex Vittoria Ceretti, che si è sposata pochi giorni fa a Ibiza, sembrerebbe essere proprio Taylor Mega. I due si sono ritrovati ancora più affiatati di prima”. Per molti i due stanno solo giocando con il gossip mentre per altri siamo davanti ad una di quelle storie destinate a “fare giri immensi” e poi tornare alla partenza.

Ecco il post pubblicato da Chi:





