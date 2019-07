Taylor Mega ed Erica Piamonte/ “Etero? Mai detto!”, foto insieme “Mia principessa”

Tra Taylor Mega ed Erica Piamonte ci potrebbe essere qualcosa di più di una semplice amicizia? Gli estimatori di entrambe lo sperano. Intanto, l’influencer ha condiviso uno scatto proprio in occasione del Grande Fratello 16, intenta ad abbracciare la toscana, durante un momento di relax nella Casa in giardino e sotto il sole. “Me and my princess… Adoro troppo questa foto”, ha commentato. L’ex gieffina ha condiviso la fotografia dell’amica, scrivendo “Mia”. Proprio Erica, durante la sua permanenza in gioco, ha deciso di raccontare pubblicamente di essere bisessuale. Anche Taylor non ha mai nascosto di provare attrazione sia per gli uomini che per le donne. Ed infatti, a tal proposito ha risposto ad una domanda di una follower, sottolineando di non avere mai detto di essere eterosessuale. Fin dalle prime battute, gli estimatori speravano in un possibile coinvolgimento emotivo tra le due, ancor più forte ed importante di una amicizia.

Erica Piamonte e Taylor Mega: i fan sognano

Proprio di recente, Taylor Mega rispondendo alle domande dei follower, aveva anche smentito di essere lesbica ma a tal proposito, aveva voluto precisare il suo concetto di amore, ben più ampio e universale del solito: “ho avuto molte esperienze con donne. Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo, potrei innamorarmi di una persona molto più grande di me come di un ragazzino di 18 anni”. L’influencer quindi, ha evidenziato la volontà di non attribuirsi delle etichette e la libertà di potersi innamorare di chiunque lei voglia, a prescindere al sesso, l’età, la religione e la nazionalità. Invece Erica Piamonte, sempre su Instagram alcuni giorni addietro, ha parlato dell’amica speciale: “Se sono contenta di aver conosciuto Taylor Mega come persona e non come personaggio? Ovviamente sì. È una ragazza buona, semplice che dà senza chiedere nulla in cambio e mi trasmette tanta positività”.

