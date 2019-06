Taylor Mega ed Erica Piamonte/ Si lanciano nel vuoto e poi.. “Te voglio bene…”

Erica Piamonte è stata sicuramente una delle protagoniste del Grande Fratello 2019. Nelle settimane passate in casa non si è fatta mancare proprio niente dalle discussioni alla gelosia, dall’amicizia all'”amore” ai baci saffici con Francesca de Andrè. In molti la ricordano ancora e non possono non dimenticarla visto che anche Taylor Mega ha ammesso di avere un debole per lei, almeno in amicizia. Le due si sono lasciate immortalare insieme sui social prima e dopo il salto nel vuoto. A quanto pare l’influencer ha deciso di mantenere la sua promessa e lanciarsi con il paracadute proprio in coppia con Erica Piamonte con la quale ha posato anche per una serie di storie che sono finite poi sui loro account Instagram. Ma cos’altro è successo tra loro? A quanto pare le due non si sono limitate ad un pomeriggio insieme ma hanno condiviso l’intera giornata e anche la serata.

TAYLOR MEGA ED ERICA PIAMONTE INSIEME (E NON SOLO DI GIORNO)

In particolare, le due sono andate in spiaggia (con tanto di paparazzo al seguito) e poi hanno cenato insieme ed è stato proprio durante la cena che Taylor Mega ed Erica Piamonte hanno cantato insieme al grido di “Te vojo bene assai”, davvero la loro è semplice amicizia? I fan le vedono bene insieme e dopo il feeling che si è visto subito nella casa di Cinecittà, adesso in molti sperano che qualcosa tra loro possa succedere fuori. Ma davvero Taylor Mega ed Erica Piamonte formeranno la coppia dell’estate? Le due per adesso sono state insieme (e non solo di giorno), per il resto avremo modo di mettere zizzania e di cercare dubbi e pettegolezzi per tutta l’estate…

Ecco le foto e i video di Taylor Mega:





