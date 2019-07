Taylor Mega ed Erica Piamonte, vacanze insieme?/ Foto hot al mare: amiche o…

È nata una bellissima amicizia tra Taylor Mega ed Erica Piamonte. Nessuno si sarebbe aspettato che nella Casa del Grande Fratello 16 le due bellissime ragazze avrebbero trovato una sintonia tale da coltivarla anche fuori. Ed è infatti proprio una volta finito il reality che le due biondissime hanno iniziato a frequentarsi. Ad oggi sono inseparabili e non mancano scatti e video social che lo testimoniano. Taylor ed Erica hanno vissuto molti momenti insieme nelle ultime settimane, hanno addirittura deciso di provare insieme un’esperienza forte come quella del paracadutismo. Insieme si sono buttate giù, in paracadute, da un aereo e adesso pare abbiano nuovi progetti. Uno di questo riguarderebbe le vacanze estive di questo caldissimo 2019.

Taylor Mega ed Erica Piamonte, web impazzito!

Taylor Mega ed Erica Piamonte potrebbero trascorrere le vacanze estive insieme. Gli indizi sui social delle due ragazze non mancano. Proprio di recente, Erica ha pubblicato uno scatto che la vede sul lettino al mare proprio di fianco alla bella Taylor. Una foto che ha scatenato una lunga serie di commenti sul web da parte di chi le trova bellissime insieme. “Siete stupende, da fare invidia!” scrive qualcuno. E c’è chi trova sarebbero proprio una bella coppia: “Perché non vi mettete insieme? Sareste davvero stupende!” Intanto, Erica stuzzica la curiosità dicendosi pronta a partire: “Vi dico solo una cosa: domani preparo la valigia! Go!” Si, ma con chi? Proprio con l’amica Taylor Mega? Di certo se sarà così lo sapremo molto presto…





